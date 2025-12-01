Стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга обогнала Москву на 8 рублей

Стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга стала самой высокой в стране, сообщил 1 декабря ТАСС со ссылкой на геосервис "2ГИС". В среднем билет на общественный петербургский транспорт обходится петербуржцу в 81,5 рубля. Северная столица обогнала Москву на 8 рублей, где проезд на каждом виде транспорта стоит 74 рубля.

Сейчас фиксированная стоимость проезда в метро Петербурга составляет 86 рублей, а в трамваях, троллейбусах и автобусах — 80 рублей. При оплате картой "Подорожник" действует единый тариф для наземного и подземного транспорта – 60 рублей за проезд. При оплате билета Единой картой петербуржца прокатиться на наземном транспорте можно за 59 рублей, а в метро – за 60.

Дешевле всего общественный транспорт обходится в Махачкале. Стоимость билета на троллейбус там составляет 20 рублей, на автобус — 27 рублей, а на маршрутное такси — 32 рубля. Также сравнительно дешёвый проезд зафиксирован в Саратове — в среднем 30 рублей за поездку, Ростове-на-Дону и Уфе — около 37 рублей, а в Самаре — примерно 38 рублей за поездку.

В последний раз стоимость проезда в Петербурге повышали в августе 2025 года. Изменения не затронули только электрички. Власти объяснили это решение необходимостью поддержания стабильной работы городской транспортной системы. Ранее проезд в петербургском наземном транспорте стоил 75 рублей, а в метро — 81 рубль.

Говоря о прогнозах о повышении цены на проезд в 2026 году, глава комитета по транспорту Валентин Енокаев выразил надежду, что грядущий год обойдется без повышений. По его словам, цена проезда будет зависеть от макроэкономических показателей.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру