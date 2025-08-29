Глава комтранса понадеялся на сохранение нынешней стоимости проезда в 2026 году

Стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга в 2026 году не должна измениться, заявил глава комитета по транспорту Валентин Енокаев на "нулевых чтениях" бюджета на 2026-2028 годы в Законодательном собрании. Однако же в беседе с telegram-каналом "Ротонда" он уточнил, что речь идет о надежде на то, что следующий год пройдет без повышения тарифов.

Как передает "Фонтанка", в своем выступлении Енокаев заявил, что потребности транспортной отрасли на будущий год сверстаны с упором на сохранение существующих тарифов. В то же время "Ротонда" сообщила, что чиновник не смог в точности сказать, ожидается ли в 2026 году повышение платы на проезд. По его словам, все будет зависеть от макроэкономических показателей.

"Мы надеемся, что тариф останется", — заявил "Ротонде" Енокаев.

Отметим, что в 2025 году стоимость проезда повышали дважды, в первый раз в январе, а второй — с 8 августа. В результате стоимость проезда по "Подорожнику" в наземном транспорте и метро выросла до 60 рублей. Проезд по Единой карте петербуржца в метро теперь стоит 60 рублей, в наземном транспорте — 59 рублей (через приложение — 54 рубля). Гостевой тариф повысили до 86 и 80 рублей соответственно.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру