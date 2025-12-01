"Фонтанка": Александр Клаус назначен заместителем полпреда в СЗФО

Бывший руководитель Главного следственного управления СК по Петербургу Александр Клаус получил назначение на должность заместителя полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, сообщила 1 декабря "Фонтанка". По данным издания, это произошло в конце прошлой недели.

Как пишет "Фонтанка", 29 ноября президент Владимир Путин присвоил Клаусу звание генерал-полковника юстиции и освободил от должности заместителя главы Следственного комитета, которую тот занимал более четырех лет. В соответствии с указом Клаус получил назначение в полпредство по СЗФО.

На новой должности Клаус заменит Олега Логунова, который до последнего времени отвечал в полпредстве за взаимодействие с правоохранителями. Сам Логунов указом президента от 25 ноября был назначен на должность начальника главного управления кадров Генеральной прокуратуры. В ведомство он перешел спустя два месяца после того, как бывший полпред Александр Гуцан был назначен генеральным прокурором.

Клаус работал в Петербурге с 2005 года, сперва в прокуратуре, а затем в СК. С 2014 по 2021 год он занимал пост руководителя ГСУ Следкома по городу. Позже его перевели на должность заместителя главы СК Александра Бастрыкина.

Андрей Казарлыга / Фото: Следственный комитет