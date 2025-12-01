Бельский про "Единую Россию": Статус правящей партии — огромная ответственность

Секретарь регионального отделения "Единой России" в Петербурге отделения Александр Бельский в 24-ю годовщину основания партии написал в своих социальных сетях, что для него "большая честь" наблюдать за вкладом единороссов в развитие города.

"Почти четверть века "ЕР" трудится в интересах людей, меняет жизнь в регионах к лучшему, остается опорой для жителей. Статус правящей партии — огромная ответственность, и каждый единоросс делает всё, чтобы оправдать ожидания", - написал Бельский.

Спикер ЗакСа подчеркнул, что в день рождения партии депутаты "Единой России" традиционно проведут серию личных и тематических приёмов для петербуржцев. Ностальгируя, глава парламента рассказал, как вступал в партию в 2012 году. Он отметил, что уже тогда понимал объемы предстоящей работы, требующей конкретных результатов.

По состоянию на июль 2025 года в партии состоят около 2,6 млн человек. В Петербурге зарегистрированы 51,3 тысячи членов партии и ещё около 20 тысяч её сторонников.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру