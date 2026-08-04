В Ленобласти расселили почти 17 тысяч людей из аварийных домов за семь лет

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал 5 августа в соцсетях о развитии строительной отрасли по итогам встречи с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным. По словам Дрозденко, с 2019 года в регионе из аварийных домов переселили 16,8 тысяч человек, освободив 262,7 тысяч квадратных метров непригодного жилфонда.

На встрече Файзулин вручил губернатору знак "Почетный строитель", отдельно сообщил Дрозденко.

Как сообщил Дрозденко, за последние семь лет власти восстановили в правах более 40 тысяч обманутых дольщиков и открыли свыше 130 социальных объектов.

Помимо этого, за первую половину 2026 года ввели в эксплуатацию более 2 млн квадратных метров жилья. Губернатор отметил, что в 2026 году благоустроили 27 общественных и дворовых территорий по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" и региональным программам.

"За новые проекты проголосовали более 162,5 тысячи жителей, ещё восемь заявок область направила на всероссийский конкурс" – написал глава региона.

Во время встречи Дрозденко и Файзуллин обсудили подготовку к отопительному сезону, модернизацию коммунальной инфраструктуры, строительство жилья, благоустройство и комплексное развитие территорий. В конце совещания Файзуллин наградил губернатора Ленобласти знаком "Почетного строителя России".

В июле 2026 года Дрозденко встречался с министром энергетики Сергеем Цивилевым. На совещании обсудили подготовку к отопительному сезону, капитальный ремонт тепловых сетей и программу повышения надежности электросетевого комплекса на ближайшие годы.

Анастасия Гаркуша / Фото: Александр Дрозденко