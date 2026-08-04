Петростат рассказал о росте в промышленности и спаде в строительстве Петербурга

Промышленность и потребительский рынок Петербурга продолжили рост в первом полугодии 2026 года, однако строительная отрасль показала спад, согласно докладу Петростата от 4 августа. В Ленобласти, напротив, строительство стало одним из драйверов экономики.

Согласно данным Петростата, индекс промышленного производства в Петербурге по итогам первого полугодия превысил показатель за аналогичный период 2025 года на 3,4%. Одновременно объем строительных работ составил 266,1 млрд рублей, или 89,5% к уровню первого полугодия 2025 года в сопоставимых ценах.

Оборот розничной торговли в городе достиг 1,79 трлн рублей, увеличившись на 9,3% в сопоставимых ценах. Оборот предприятий общественного питания вырос на схожую величину, как и объем строительных работ, а именно — 260,6 млрд рублей.

Средняя номинальная заработная плата, начисленная в Петербурге за май, составила, 128,7 тысячи рублей. По сравнению с таким же периодом за прошлый год она выросла на 7,2%, а реальная заработная плата — на 2,4%.

В Ленинградской области динамика оказалась неоднородной. Индекс промышленного производства за первое полугодие составил 90% к аналогичному периоду прошлого года, однако объем строительных работ вырос до 281,9 млрд рублей, что на 15,7% больше, чем годом ранее.

Розничная торговля в области увеличилась на 3,7%, а оборот общественного питания — на 7,7%.

Напомним, что по итогам января — мая 2025 года средняя заработная плата в Петербурге составила 115,9 тысячи рублей. Тогда же Петростат сообщал, что наиболее высокие доходы были у работников сферы добычи полезных ископаемых, воздушного и космического транспорта. Самые низкие показатели дохода наблюдались в отрасли почтовой связи, курьерских служб, гостиниц и предприятий общественного питания.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру