Петростат: Средняя зарплата в январе - мае подобралась к 116 тысячам рублей

По итогам первых пяти месяцев 2025 года средняя начисленная заработная плата в Петербурге составила 115 885 рублей, следует из отчета Петростата о социально-экономическом положении в городе и Ленинградской области. Относительно января - мая 2024 года значение показателя выросло на 12,8 %, говорится в документе.

Непосредственно в мае средняя зарплата в расчете на одного работника составила 119 975 рублей. Это на 1,9% превышает показатели апреля и на 14,4% превышает показатели мая 2024 года.

Больше всего в январе - мае получали сотрудники, занятые добычей полезных ископаемых. В среднем на одного работника приходилось по 290 478 рублей в месяц. По 201 278 рублей ежемесячно получали занятые в отрасли воздушного транспорта. Средние зарплаты в сфере, обозначенной как "деятельность воздушного и космического транспорта", составили в отчетный период 195 906 рублей.

Отталкиваясь от данных отчета, можно прийти к выводу о том, что наименьшие зарплаты получают работники в сфере почтовой связи и курьерской деятельности: им насчитали по 48 899 рублей ежемесячно. Занятые в гостиничном сервисе и общепите получали по 69 495 рублей в месяц, а заработок в сфере, определенной как "деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги", составлял 70 861 рубль.

Месяцем ранее Петростат делился статистикой по зарплатам в январе - марте. Согласно документу, средняя начисленная зарплата в Петербурге составила в эти три месяца 113,9 тысячи рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру