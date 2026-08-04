Число зарегистрированных преступлений в Петербурге снизилось почти на 22%

За первое полугодие 2026 года число зарегистрированных преступлений в Петербурге уменьшилось на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из доклада Петростата о социально-экономическом положении города и Ленобласти в январе — июне 2026 года. Всего с января по июнь было зафиксировано 25 026 преступлений.

Более трети преступлений оказались тяжкими и особо тяжкими. По сравнению с первым полугодием 2025 года количество таких преступлений сократилось на 26,5% (всего их 8 265).

Снизилось и число зарегистрированных мошенничеств – до 6 667, это на 36,9% меньше, чем годом ранее. Количество экономических преступлений сократилось на 3,9%, а убийств и покушений на убийства – на 20,5%.

Ранее Петростат отмечал увеличение детской преступности в Петербурге. По данным службы, количество несовершеннолетних преступников за первые пять месяцев 2026 года возросло почти наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года.

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру