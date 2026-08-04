"Яблочницу" Песляк зарегистрировали на выборах в ЗакС после ее жалобы в ГИК

Территориальная избирательная комиссия № 11 зарегистрировала на выборах в Законодательное собрание кандидата-одномандатника от "Яблока" Марину Песляк, рассказала она 3 августа в соцсетях. Она планирует баллотироваться в петербургский парламент по одномандатному округу № 6. ТИК повторно рассмотрела вопрос о регистрации Песляк после удовлетворения Горизбиркомом ее жалобы на действия комиссии.

"Теперь я официально кандидатка в Законодательное собрание по 6-му округу [...] Совсем скоро мы с командой запускаем полноценную предвыборную кампанию", — написала Песляк.

ТИК отказала в регистрации Песляк 24 июля. Члены теризбиркома объяснили свое решение отсутствием в личном деле кандидата первого финансового отчета. Комиссия сочла основанием для недопуска "яблочницы" к участию в выборах расхождение датах, указанных в документе. На рассмотрении жалобы Песляк член Горизбиркома Олег Зацепа отметил, что кандидат не получила вовремя извещение комиссии о выявленных недостатках в документах, а ошибка в бумаге являлась неточностью оформления и могла быть устранена. Более того, Песляк представила в избирком финотчет уже в исправленной редакции. В результате члены ГИК удовлетворили жалобу "яблочницы" на действия ТИК и обязали теризбирком повторно рассмотреть вопрос о ее регистрации на выборы.

Песляк собирается баллотироваться в городской парламент по одномандатному округу № 6. На этой территории ее соперниками могут стать депутат ЗакСа Михаил Амосов ("Зеленые"), Алексей Кульков ("Единая Россия") и Иван Чангли (КПРФ). До недавнего времени в числе кандидатов также был глава МО "Северный" Юрий Куликов, выдвинутый "Новыми людьми". Неделю назад Горсуд отменил решение ТИК о его регистрации по иску Амосова. Поводом для обращения в суд стал опубликованный Куликовым видеоролик, в котором Амосов усмотрел нарушение правил агитации и прав интеллектуальной собственности.

Выборы назначены на 20 сентября 2026 года. Голосование по ним продлится три дня. В эти дни петербуржцы выберут депутатов Государственной думы, ЗакСа и МО "Автово". Еще в трех муниципалитетах города состоятся довыборы.

Екатерина Гусева / Фото: Марина Песляк