"Яблоко" оспорит в Горсуде отказ в регистрации списка на выборы в ЗакС

Партия "Яблоко" 4 августа подала административный иск с требованием признать незаконными решения Горизбиркома и Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации списка кандидатов на выборы в Законодательное собрание, сообщили ЗАКС.Ру в региональном отделении партии. Истцы также просят обязать комиссию повторно рассмотреть вопрос о регистрации списка кандидатов. Обращение "яблочников" рассмотрит Городской суд Петербурга.

"Просим суд [...] принять новое решение, которым обязать Петербургскую избирательную комиссию зарегистрировать список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Петербурга восьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением "Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" по единому избирательному округу", — говорится в иске.

В документе "яблочники" указывают, что причиной отказа в регистрации общегородского списка стали отсутствие первого финансового отчета и замечания к доверенностям уполномоченного представителя партии по финансовым вопросам Максима Бранкина. Истцы отмечают, что доверенности были представлены и проверены комиссией еще на этапе заверения списка. Также партийцы оспаривают вывод членов ГИК о том, что у Бранкина не было права подписывать финансовые документы. По версии истцов, речь идет о технической ошибке нотариуса, а необходимые полномочия были закреплены в постановлении партийного съезда.

"Яблочники" считают, что ГИК неправомерно отказался учитывать исправления в доверенностях. Представители партии ссылаются в иске на методические рекомендации ЦИК, согласно которым исправления недостатков в документах вплоть до рассмотрения вопроса о регистрации являются допустимыми.

Истцы также утверждают, что ЦИК вышла за пределы своих полномочий, оценив действия нотариуса и признав исправления в доверенности незаконными. По мнению партийцев, такую оценку вправе давать только суд. Кроме того, ЦИК не рассмотрела дополнения к жалобе, чем нарушила право партии на полное рассмотрение дела, утверждают "яблочники".

ГИК отказал "Яблоку" в регистрации общегородского списка на выборы в Заксобрание Петербурга 24 июля. После этого партия обратилась в ЦИК, однако жалобу объединения оставили без удовлетворения. Подробнее об отказе "Яблоку" читайте в материале ЗАКС.Ру.

Общегородской список "Яблока" на выборах в петербургский парламент возглавил действующий депутат ЗакСа Дмитрий Анисимов. В первую четверку также вошли помощница депутата Ольги Штанниковой Виктория Разина, бывший депутат МО "Литейный округ" Егор Карпенков и политолог Дмитрий Хорзов.

На выборы в Заксобрание зарегистрированы списки "Единой России", "Зеленых", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей" и "Справедливой России". Первыми регистрации получили "Зеленые". Последним Горизбирком зарегистрировал список кандидатов ЛДПР. При этом реготделение "Родины" не смогло продолжить участие в избирательной кампании — партийцам отказали еще на этапе заверения списка.

Выборы назначены на 20 сентября, петербуржцам предстоит выбирать депутатов ЗакСа и Государственной думы, а также депутатов МО "Автово". Кроме того, состоятся довыборы в МО "Новоизмайловское", МО "Красненькая речка" и МО "Оккервиль".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру