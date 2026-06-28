Анисимов стал лидером общегородского списка "Яблока" на выборах в ЗакС

Петербургское отделение "Яблока" 28 июня утвердило на съезде партии общегородскую часть списка кандидатов на выборах в Законодательное собрание. "Четверку" возглавил заместитель руководителя фракции "Яблоко" в городском парламенте Дмитрий Анисимов. Следом идет помощник депутата Ольги Штанниковой Виктория Разина. На третьей строчке оказался бывший депутат МО "Литейный округ" помощник Анисимова Егор Карпенков. Четвертое место занял экс-кандидат в депутаты Заксобрания седьмого созыва, политолог Дмитрий Хорзов.

Общегородской список "Яблока" на выборах в ЗакС:

Заместитель руководителя фракции "Яблоко" в ЗакСе Дмитрий Анисимов Помощник депутата Ольги Штанниковой Виктория Разина Бывший депутат МО "Литейный округ" Егор Карпенков Экс-кандидат в депутаты Заксобрания седьмого созыва Дмитрий Хорзов

Лидер общегородского списка "Яблока" Анисимов также идет под вторым номером на выборах в Государственную думу. Ранее депутат уже пробовал свои силы на выборах 2021 года. Тогда Анисимов баллотировался в Госдуму и Заксобрание, однако пройти ему не удалось.

В состав городского парламента Анисимов вошел в середине мая. Ему передали мандат сложившего полномочия Александра Шишлова. В Заксобрании седьмого созыва Анисимов стал самым молодым депутатом. Сейчас ему 35 лет. Он также занимает пост заместителя председателя петербургского отделения "Яблока" и входит в состав Федерального совета партии.

Ряд "яблочников" ранее привлекли к административной ответственности по статье о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). Лица, признанные виновными в этом правонарушении, не могут баллотироваться на выборах любого уровня в течение года после вступления решения суда в силу. В Петербурге санкции по этой статье подверглись депутаты Ольга Штанникова и Александр Шишлов, а также председатель партии Николай Рыбаков. Последний решил обжаловать штраф в Верховном суде. Сейчас фракция "Яблоко" в Заксобрании готовит федеральную инициативу о допуске соратников к участию в выборах.

Единый день голосования состоится 20 сентября 2026 года. Петербуржцам предстоит выбрать депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". Дополнительные выборы также состоятся в МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру