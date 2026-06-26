Анисимов пойдет на выборы в Госдуму по списку "Яблока" под вторым номером

Федеральный политический комитет "Яблока" 26 июня опубликовал рекомендацию по кандидатам на выборы депутатов Государственной думы. Окончательный перечень утвердят на съезде партии 27 июня. В федеральную часть списка вошли шесть человек, в том числе депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Анисимов — он занял второе место.

Федеральный список "Яблока" на выборах в Госдуму:

Юрист, глава Челябинского реготделения "Яблока" Ярослав Щербаков Замглавы фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Дмитрий Анисимов Зампред Псковского реготделения "Яблока" Яна Иванова Общественный защитник Льва Шлосберга* Виталий Исаков Политолог, представитель "Яблока" в ЦИК Иван Большаков Глава Омского реготделения "Яблока" Татьяна Шнейдер

Анисимов не первый раз баллотируется в Госдуму по федеральному списку. Он выдвигал свою кандидатуру на выборах депутатов нижней палаты парламента в 2021 году, однако пройти ему не удалось. В период выборов 2021 года он также баллотировался в Заксобрание.

Депутатом петербургского парламента Анисимов стал в середине мая. Он получил мандат сложившего полномочия Александра Шишлова. Анисимов стал самым молодым депутатом седьмого созыва. Сейчас ему 35 лет. Помимо работы в ЗакСе, он находится на должности зампредседателя петербургского отделения "Яблока", состоит в Федеральном совете партии.

Выборы состоятся в сентябре 2026 года. Петербуржцы проголосуют за депутатов Госдумы, Заксобрания Петербурга и МО "Автово". Довыборы проведут в МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль".

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Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру