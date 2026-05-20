В ЗакСе появился новый депутат

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский на заседании 20 мая вручил депутатское удостоверение новому члену городского парламента Дмитрию Анисимову, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Анисимов получил мандат руководителя фракции "Яблоко" Александра Шишлова.

Новый депутат занял место в правом крыле. Он сидит между руководителями фракции "Яблоко" Ольгой Штанниковой и депутатом, главой горкома КПРФ Романом Кононенко.

До этого удостоверение Анисимову передала Санкт-Петербургская избирательная комиссия, это произошло 14 мая после утверждения решения партии о передаче мандата.

Анисимов – самый молодой депутат седьмого созыва, ему 34 года. В партии он состоит чуть менее 10 лет. Занимает пост заместителя председателя петербургского отделения партии. Его полномочия депутата седьмого созыва истекут через четыре месяца, в сентябре 2026 года. Предполагается, что Анисимов будет баллотироваться от "Яблока" на новый срок.

