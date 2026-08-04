"Невозможно скорректировать": Памфилова исключила изменение итогов выборов

Скорректировать результаты выборов невозможно благодаря многоуровневой системе контроля и представительству партий в избирательных комиссиях, заявила 4 августа председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в интервью "Ведомостям". По ее словам, политические объединения, претендующие на преодоление пятипроцентного барьера на выборах в Государственную думу, должны также организовывать наблюдение за голосованием, направляя на участки своих представителей. Отвечая на вопрос о возможности корректировки итогов выборов, глава ЦИК заявила, что "сейчас все тайное моментально становится явным".

"Невозможно "скорректировать". Сейчас все тайное моментально становится явным. Практически во всех участковых комиссиях представлены разные партии", — сказала Памфилова.

Глава ЦИК добавила, что в России действует около 96 тысяч участковых избирательных комиссий, в каждой из которых представлены парламентские партии. На уровне комиссий субъектов в их работе также участвуют представители политических объединений, избранных в региональные парламенты.

Сама Памфилова считает, что обеспечение наблюдения за голосованием является в том числе обязанностью партий, участвующих в избирательной кампании. По ее словам, "ситуации бывают разные", однако политическое объединение, претендующее на серьезный результат, должно располагать необходимыми ресурсами, чтобы направить своих представителей и наблюдателей на избирательные участки.

"Если есть амбиции, соответствующие потенциалу, — направь наблюдателей. Три человека в день — значит девять человек на три дня голосования. Закрой все участки наблюдателями! Параллельно организуй дневное и ночное видеонаблюдение на соответствующем портале! Если ты партия, претендующая на серьезный результат, например на те же 5%, ты должна быть способна это сделать", — заявила председатель Центризбиркома.

Памфилова также призвала не делать выводы о ходе выборов по всей стране на основании отдельных нарушений и инцидентов на избирательных участках. По ее словам, организаторы рассчитывают, что голосование пройдет спокойно, однако при этом готовятся к возможным рискам. Глава ЦИК отметила, что главной особенностью нынешней избирательной кампании стало сочетание "открытости и безопасности".

В конце июля Памфилова посетила Северную столицу, где встретилась с губернатором Александром Бегловым и членами петербургских избирательных комиссий для обсуждения вопроса подготовки города к сентябрьским выборам. Кроме того, глава ЦИК и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков подписали в Ротонде Мариинского дворца соглашение об использовании безэкипажных катеров для доставки избирательной документации в дни голосования.

Выборы в Госдуму назначены на 20 сентября 2026 года. Голосование по ним продлится три дня. В Петербурге также выберут депутатов Законодательного собрания. Помимо этого, состоятся выборы в МО "Автово" и довыборы в три муниципалитета города.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру