ГИК обязал теризбирком повторно рассмотреть регистрацию "яблочницы" Песляк

Петербургская избирательная комиссия на заседании 31 июля удовлетворила жалобу кандидата-одномандатника от "Яблока" Марины Песляк на действия территориальной избирательной комиссии №11, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Песляк хочет баллотироваться в Законодательное собрание по одномандатному округу №6. Теризбирком не зарегистрировал "яблочницу" кандидатом, теперь ему предстоит повторно рассмотреть ее заявку.

По словам члена Горизбиркома Олега Зацепы, формальным основанием для отказа стало якобы отсутствие первого финансового отчета. ТИК посчитала основанием для недопуска к участию в выборах расхождение в датах, указанных в документе. При этом финансовый отчет был представлен своевременно, а письменное подтверждение о поданных справках, по оценке Зацепы, оформлено "грамотно со стороны кандидата". В описи содержались сведения обо всех необходимых экземплярах и приложениях финотчета.

Зацепа отметил, что в решении комиссии речь шла об ошибке в оформлении, которую можно было устранить. Более того, кандидат представила в избирком финансовый отчет уже в исправленной редакции. Сама ТИК уведомила Песляк о выявленных недостатках уже после установленного законом срока, заявил член ГИК.

— Здесь как раз, мне кажется, тот самый случай, когда документ с изъянами, но был подан, и была возможность исправить ошибки, чем кандидат воспользовался. Согласен с тем, что территориальная комиссия приняла решение не в правовом поле, — сказал председатель ГИК Максим Мейксин.

Рабочая группа Горизбиркома не согласилась с позицией территориальной комиссии и рекомендовала удовлетворить жалобу, отменить решение об отказе и обязать ТИК №11 повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидата. В итоге сотрудники Горизбиркома единогласно поддержали это предложение. Сама Песляк на заседании комиссии присутствовала, однако не стала высказываться по поводу ситуации.

Отметим, на том же заседании члены Горизбиркома отклонили жалобы представителей "Яблока" Ольги Цепиловой, Федора Агеева, Антона Костика, Андрея Степаненко и Сергея Мухина, а также кандидата от ЛДПР Вадима Дегтярева. Кроме того, решением ГИК была аннулирована регистрация кандидата в петербургский парламент от "Справедливой России" Ярослава Кострова. Основанием для этого послужил недавний арест активиста по статье о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). Лица, привлеченные к административной ответственности по этой статье, лишаются права участвовать в выборах в течение года.

Песляк планирует баллотироваться по одномандатному округу №6. На этой территории конкуренцию ей могли составить депутат Заксобрания Михаил Амосов ("Зеленые"), Алексей Кульков ("Единая Россия"), Иван Чангли (КПРФ). До недавнего времени выдвиженцем по этому округу числился и глава МО "Северный", кандидат от "Новых людей" Юрий Куликов, однако Горсуд снял муниципала с выборов по иску Амосова. Последний усмотрел в опубликованном Куликовым ролике нарушение прав интеллектуальной собственности и правил агитации. Это первый иск в текущей избирательной кампании, связанный с оспариванием регистрации кандидата на выборы.

На прошлой неделе Горизбирком рассмотрел первые жалобы "яблочников" на действия теризбиркомов. Во время заседания члены комиссии решили отклонить две жалобы кандидата от "Яблока" на выборы в Заксобрание Платона Васильева. Сотрудники ГИК сослались "категорические противоречия" между словами кандидата и комиссий, которые нельзя разрешить никакими доказательствами, кроме опубликованного решения теризбиркома. Кроме того, Горизбирком не стал регистрировать общегородской список реготделения партии на выборы в петербургский парламент.

При этом отказы получают представители и других политических объединений. Например, до выборов оказались не допущены часть кандидатов-одномандатников "Справедливой России", ЛДПР и "Новых людей". Ряд из них намерены обжаловать решения комиссий в Городском суде. Например, соответствующие иски уже успели подать справедливороссы Ирина Туманова, Артем Хамитов и Дмитрий Рогинкин, а также выдвиженцы от "Новых людей" Дмитрий Маслов и Дмитрий Гинтовт.

Выборы в Заксобрание назначены на 20 сентября 2026 года. Голосование по ним продлится с 18 по 20 сентября. Одновременно в эти даты петербуржцы выберут депутатов Государственной думы и МО "Автово". Дополнительные выборы пройдут в МО "Новоизмайловское", МО "Красненькая речка" и МО "Оккервиль".

Екатерина Гусева, Андрей Казарлыга / Фото: Марина Песляк