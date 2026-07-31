Члена Молпарламента от "Яблока" Зудина зарегистрировали на выборы в Госдуму

На выборы в Государственную думу 30 июля зарегистрировали члена Молодежного парламента при Законодательном собрании Петербурга, помощника депутата ЗакСа Ольги Штанниковой ("Яблоко") Давида Зудина, сообщил он ЗАКС.Ру. Соответствующая информация появилась в ГАС "Выборы". "Яблочник" собирается баллотироваться в нижнюю палату парламента по одномандатному избирательному округу №212.

Кандидата зарегистрировала территориальная избирательная комиссия №6. Сам одномандатный округ №212 частично расположен в Красносельском и Петродворцовом районах. На этой территории Зудину могут составить конкуренцию депутат Госдумы Александр Тетердинко от "Единой России", глава петербургского отделения "Справедливой России" Надежда Тихонова, депутат МО "Южно-Приморский" Алексей Головин от ЛДПР, предприниматель Евгений Жаров из "Новых людей", Геннадий Денисов от КПРФ и Олеся Уткина от "Зеленых". Из них этап регистрации прошли все кандидаты, кроме Жарова.

Зудин родился в Иркутске в 2001 году. В 2024 году окончил Петербургскую юридическую академию. Сейчас является студентом Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Работает помощником депутата Заксобрания от фракции "Яблока" Ольги Штанниковой и состоит в Молодежном парламенте.

Выборы пройдут 20 сентября. Петербуржцы проголосуют за кандидатов в депутаты Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". В МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль" теризбиркомы назначили довыборы.

Екатерина Гусева / Фото: Экспертный клуб Петербурга