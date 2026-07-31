Костров подал кассационнную жалобу на арест

Лидер "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров подал кассационную жалобу на решение о назначении ему 10 суток ареста по статье о демонстрировании экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), об этом общественник сообщил 31 июля в социальных судах. Жалоба подана 28 июля в Третий кассационный суд общей юрисдикции.

Решение об аресте Кострова вынес 14 июля Ленинский районный суд. Поводом для разбирательства послужил пост со ссылкой на запрещенные соцсети, выложенный в 2021 году в паблике "Центрального района за комфортную среду обитания". Сам Костров говорил в суде, что не имеет отношения к публикации и что не является администратором сообщества. Позже он пытался оспорить решение нижестоящей инстанции в Городском суде, но безуспешно.

"С состоявшимися судебными актами не согласен. Прошу их отменить, производство по делу об административном правонарушении прекратить", — написал в кассационной жалобе Костров.

Общественник собирался участвовать в выборах в Законодательное собрание от "Справедливой России". Он баллотировался по одномандатному округу №1 и в составе региональной группы №2. Однако же привлечение к ответственности по статье 20.3 КоАП означает для гражданина годичный запрет на участие в выборах.

Отметим, что Горизбирком зарегистрировал партийный список СР с фамилией Кострова за сутки до решения суда. На 31 июля назначено заседание комиссии, на котором рассмотрят вопрос об аннулировании регистрации активиста по партийному списку.

Ранее Горсуд отменил решение ТИК №11 о регистрации кандидатом в Заксобрание главы МО "Северный" Юрия Куликова из-за музыкального трека в выложенном им видеоролике. Запись сочли нарушающей правила агитации. Муниципал был выдвинут "Новыми людьми" по 6-му одномандатному округу, иск подал его конкурент от "Зеленых", депутат ЗакСа Михаил Амосов.

В Горсуд обратился и выдвинутый "Справедливой Россией" Дмитрий Рогинкин. Он требует отменить решение ТИК №45, которая отказала ему в регистрации на выборы в ЗакС. Заседание по иску состоится 3 августа.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру