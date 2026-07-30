ГИК аннулирует в пятницу регистрацию Кострова по округу в ЗакС

Петербургская избирательная комиссия 31 июля рассмотрит вопрос об аннулировании регистрации общественника Ярослава Кострова кандидатом на выборы в Законодательное собрание, об этом общественник сообщил в социальных сетях. Ранее Ленинский районный суд привлек его к ответственности по статье о демонстрировании экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ). По закону теперь Костров на год лишен права участвовать в выборах.

"Видимо, по причине того, что я был арестован по статье 20.3. А значит, потерял пассивное избирательное право на 1 год", — высказал Костров предположение о причинах планов аннулировать его регистрацию на выборы.

Активист также заявил, что вне зависимости от решения комиссии продолжит общественную деятельность, а окончательную оценку законности снятия с выборов, по его мнению, должен дать Кассационный суд.

Напомним, Костров выдвигался на выборы в Законодательное собрание от партии "Справедливая Россия" по первому одномандатному округу, а также в составе второй региональной группы. Ленинский райсуд 14 июля назначил ему 10 суток ареста из-за поста пятилетней давности со ссылками на запрещенные соцсети. За день до этого Горизбирком зарегистрировал список СР, в котором фигурировал Костров.

В петербургском отделении СР говорили ЗАКС.Ру, что пока Костров остается в региональном списке. Дальнейшее решение вопроса партийцы оставили на усмотрение Горизбиркома.

В среду Петербургский городской суд зарегистрировал иск кандидата от партии СР Дмитрия Рогинкина, который пытается обжаловать отказ в регистрации по одномандатному округу № 8. Заседание по делу назначено на 3 августа. Ранее Горсуд отменил регистрацию главы МО "Северный" Юрия Куликова, выдвинутого "Новыми людьми", из-за музыкальной композиции в видеоролике муниципала. Иск подал кандидат от партии "Зеленые" Михаил Амосов.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру