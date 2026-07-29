Кандидатский минимум

Фото: ЗАКС.Ру

В Петербурге завершилась регистрация кандидатов в Заксобрание. Далеко не все из тех, кто выдвинулся в депутаты, дошли до этой отметки. Еще меньше претендентов смогут занять места в Мариинском дворце. ЗАКС.Ру суммирует главные истории нынешней избирательной кампании.

Зарегистрированные списки

Всего на предстоящих выборах в Законодательное собрание разыграют 50 депутатских мандатов. Половина будущих парламентариев пройдет в созыв по одномандатным округам, другая половина — по партийным спискам.

Этап регистрации последних на выборы в ЗакС завершился 27 июля. Горизбирком зарегистрировал списки шести партий из семи, подавших документы. Всего речь идет о 383 претендентах. По спискам от "Единой России" прошли 80 претендентов, от "Зеленых" — 63 кандидата. От КПРФ прошел 71 человек, от ЛДПР — 69 кандидатов, "Новые люди" и "Справедливая Россия" выставили по 44 и 56 представителей соответственно.

До регистрации добрались не все участники списков. Так, у "Новых людей" исключили восьмерых кандидатов, у "Справедливой России" — четырех, причем троих из-за не указанной судимости. СР стала также единственной партией, чей кандидат был привлечен по статье о демонстрировании экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ). По закону, такие граждане лишаются на год права баллотироваться, однако в этом случае возникла заминка.

Этим выдвиженцем стал лидер "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров, арестованный Ленинским районным судом на 10 суток из-за агитационного поста пятилетней давности со ссылками на запрещенные ресурсы. Костров доказывал на заседании, что не имеет отношения к публикации, но судью не убедил.

Костров баллотировался по одномандатному округу № 1 и в составе региональной группы №2. Статуса одномандатника он лишился, но в списках партии остался, поскольку регистрация списка произошла до решения суда. В "Справедливой России" затруднились сообщить ЗАКС.Ру, в каком статусе следует сейчас воспринимать активиста.

— Мы находимся в концепции, что сейчас, на текущий момент, он в наших списках по единому округу. А в дальнейшем это всё в руках Городской избирательной комиссии, — сообщили корреспонденту в партии.

Самые первые, самые успешные

Отдельным успехом отметились на первом этапе избирательной кампании только две партии. Они же, по совпадению, оказались первыми, чьи списки зарегистрировал Горизбирком. Речь идет о "Зеленых" и о "Единой России".

Для участия в выборах непарламентские "Зеленые" должны были собрать не менее 20 190 подписей в поддержку своего выдвижения. Как писали СМИ, на то, чтобы предоставить Горизбиркому 20 600 листов, партии хватило трех дней.

Такие успехи вызвали ожидаемые сомнения у наблюдателей, которые заговорили о невозможности добиться подобных результатов в столь малое время. В избирательной комиссии, однако, оказались не столь скептичны и список партии зарегистрировали 2 июля. Исключением здесь стал лишь представитель "Яблока" Павел Шапчиц, который пытался добиться перепроверки бумаг, но в этом не преуспел.

Впрочем, в середине июля лидер петербургского отделения "Зеленых" Кристина Черемных говорила, что процедура заняла не три дня, а чуть больше. С ее слов следовало, что залогом успеха послужила тщательная подготовка к сбору подписей и к кандидатурам сборщиков.

— Совместно с нашими кандидатами у нас было более 300 человек привлечено для этого процесса. [...] Вроде бы, цифры со стороны кажутся страшными, но если так суммировать количество людей, которое было привлечено, достаточно было 15-20 подписей в день на одного человека собрать, чтобы получить этот результат, — рассказывала тогда Черемных и говорила, что и после завершения сбора в штаб продолжают приходить люди с желанием поставить подпись за партию.

Лучший результат среди всех продемонстрировала "Единая Россия". Партия отметилась тем, что буквально все ее кандидаты, как по спискам, так и по одномандатным округам, прошли этап регистрации. На вопрос ЗАКС.Ру, как им удалось такого добиться, в ЕР сослались на качественную работу юристов.

— Грамотная работа юрблока, привлеченные электоральные юристы, наши штабные юристы, партийные юристы. Соответственно, в этом весь и залог успеха, чьим отсутствием часто грешат другие партии, — поделились в "Единой России".

Проблемы "Яблока" и эксперименты "Родины"

Из числа партий, дошедших до этапа регистрации, отказ получило только "Яблоко". Городская избирательная комиссия 24 июля заявила о выявленных недочетах в документах, поданных партией. Конкретно на заседании ГИК говорили об отсутствии первого финансового отчета и о претензиях к доверенностям уполномоченных представителей партии по финансовым вопросам. Большинством голосов члены комиссии не зарегистрировали партсписок.

"Яблочники" с решением не согласились и спустя три дня обжаловали его в Центризбиркоме. В своем заявлении партия заявила, что предоставила все необходимые документы и попросила зарегистрировать список.

Член первой четверки списка "Яблока", депутат ЗакСа Дмитрий Анисимов заявил ЗАКС.Ру, что считает решение Горизбиркома сугубо политическим, причем исходящим не от федеральных властей, а от неких "местных интересантов". Отказ в регистрации списка Анисимов счел "абсолютно незаконным", поскольку, по его мнению, партия не нарушила никаких требований.

— Мы будем бороться. Мы считаем, что у наших избирателей должно быть право на реальный выбор, на альтернативу. Вообще это странно, что в городе Санкт-Петербурге "Яблоко" не допускают до выборов, потому что "Яблоко" — традиционная часть политического ландшафта, неотъемлемая. И вряд ли будет городу благо в случае, если партию не допустят по списку, — поделился мнением депутат.

Еще одной партией, которая пыталась выдвинуться на выборы в ЗакС, стала "Родина". Этап заверения документов предшествует регистрации, но "Родина" не одолела и его. Горизбирком заявил, что не получил весь комплект необходимых бумаг, включая даже избирательный список. Партийцы соглашались, что не донесли все требуемые документы, но ссылались на желание дождаться появления из зоны СВО двух своих кандидатов. Завершилось всё тем, что "Родина" заявила об отказе участвовать в выборах в ЗакС. Вместо этого партия собралась сосредоточиться на выборах в Государственную думу.

Отдельной изюминкой для наблюдателей стали попытки непарламентской "Родины" собрать подписи для выдвижения. О сборе лидер реготделения Андрей Анохин объявил 15 июля. В тот момент у него было лишь три дня до крайней даты подачи собранных листов в Горизбирком. Политика это как будто не останавливало.

Наоборот, Анохин заявил о желании повторить рекорд "Зеленых" и собрать те же 20,6 тысячи подписей за тот же трехдневный срок, о котором политизированная публика говорила ранее. Происходившее подавалось как некий эксперимент с целью "снять все вопросы и сомнения" горожан относительно достигнутого "Зелеными" результата.

Эксперимент завершился, едва начавшись. По признанию Анохина, за первый день удалось собрать 125 подписей. На следующий день Горизбирком отказал партии в заверении документов. Продолжать попытки, учитывая это, "Родина" не стала.

Одномандатники: кому повезло, кому не очень

В отличие от кандидатов по партийным спискам, баллотироваться по одномандатным округам вправе и самовыдвиженцы. Этой возможностью в первые же часы после начала избирательной кампании воспользовался 23-летний сотрудник Красногвардейского районного суда Игорь Горюнов, который пожелал баллотироваться по 15-му избирательному округу. Он стал первым кандидатом в начавшейся избирательной кампании. Впрочем, в бюллетенях его фамилии не будет: на ГАС "Выборы" он числится утратившим статус выдвинутого кандидата.

В нынешней избирательной кампании появился уже и первый кандидат, снятый с выборов по суду. Им стал глава МО "Северный" Юрий Куликов, выдвинутый "Новыми людьми" по одномандатному округу №6. Иск в Городской суд Петербурга подал его соперник по округу, депутат Заксобрания Михаил Амосов, который идет от "Зеленых".

Поводом для разбирательства послужил видеоролик, опубликованный Куликовым в день его регистрации 14 июля. В своем иске 67-летний Амосов продемонстрировал заметную осведомленность в современной музыке и указал, что Куликов использовал в записи композицию void исполнителя isq. По мнению кандидата от "Зеленых", автор ролика нарушил права интеллектуальной собственности в агитации. Суд с доводами Амосова согласился и лишил Куликова регистрации по одномандатному округу.

Стоит заметить, что решение суда не ставит окончательно крест на выдвижении Куликова. Он по-прежнему остается кандидатом в ЗакС в составе региональной группы №6. Также он зарегистрирован кандидатом в Госдуму по одномандатному округу №216.

Чаще других отказы получали представители партии "Яблоко". Из 23 выдвиженцев, данные о которых имеются в ГАС "Выборы", только 10 зарегистрированы как кандидаты. В их числе оказались и члены первой четверки городского списка депутат Дмитрий Анисимов и политолог Дмитрий Хорзов.

Стоит заметить, что в нынешний созыв ЗакСа по округам не прошел ни один "яблочник". Избранные в 2021 году Александр Шишлов и Борис Вишневский* попали в парламент по партийным спискам. Оба они уже покинули ЗакС, передав свои мандаты Ольге Штанниковой и Анисимову.

Всего территориальные избиркомы зарегистрировали по одномандатным округам 118 кандидатов. Больше всех пришлось на кандидатов от "Единой России" — партия представила по одному представителю в каждом из 25 округов. Несколько менее впечатляющими оказались результаты ЛДПР (23 кандидата) и КПРФ (21 кандидат). "Новые люди" представили 19 кандидатов, "Справедливая Россия" — 16 кандидатов, а "Зеленые" — четверых, в числе которых оказались депутаты ЗакСа Андрей Алескеров и Михаил Амосов.

Куликов не единственный представитель "Новых людей", кто в итоге не сможет баллотироваться по одномандатным округам. Ранее ТИКи отказали в регистрации шестерым одномандатникам от партии. В частности, претензии к кандидату Дмитрию Гинтовту возникли из-за вопросов с его зарубежными активами. Бывшей главе местной администрации МО № 72 (сейчас он называется МО "Николаевский") Ольге Тенищевой отказали по причине отсутствия данных об изменении данных о кандидате или их отсутствии. Впрочем, последняя, как и Куликов, сможет побиться за место в региональном парламенте в составе региональной группы.

Немало потеряла по одномандатным округам и "Справедливая Россия". В частности, отказ в регистрации получила экс-депутат МО "Большая Охта" и противница комплексного развития территорий Манефа Королева. ТИК отказала ей из-за якобы не полученной справки об отсутствии иностранных финансовых активов. Королева в ответ говорила, что вела аудиозапись подачи документов с перечислением всех поданных документов. В беседе с ЗАКС.Ру она сообщила о намерении обжаловать решение в суде. Отметим, что в целом у кандидатов в таких случаях есть право обжаловать решение в судах или вышестоящих комиссиях.

*Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иностранных агентов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру