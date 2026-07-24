Кандидаты из ЗакСа и их доходы

Фото: ЗАКС.Ру

Горизбирком приступил к публикации сведений о доходах кандидатов, выдвинутых по партийным спискам в ЗакС. Пока что на обозрение представили сведения о выдвиженцах от "Зеленых" и "Единой России". Отчеты других партий станут доступны позже при условии регистрации их списков. ЗАКС.Ру присмотрелся к декларациям действующих депутатов парламента, выдвинутых по спискам.

Обязательство публично отчитываться о своих доходах и имуществе появилось у чиновников и депутатов еще при президенте Дмитрии Медведеве. Сам он первым представил свою декларацию в 2009 году, и с тех пор правило существовало без изменений более десятка лет. Первое послабление для депутатов появилось в 2023 году, когда им разрешили подавать декларации в обезличенном варианте. Журналисты тогда с азартом принялись гадать, кому именно из парламентариев принадлежит та или иная строчка в списке.

При этом часть депутатов по собственной инициативе делилась сведениями о своем имуществе. В Петербурге так поступали как члены фракции "Единая Россия", так и оппозиционеры. Закончилось это не так давно, после того, как на смену ежегодным декларациям пришел круглогодичный контроль за чиновниками и депутатами посредством системы "Посейдон". Весной 2026 года спикер Законодательного собрания Александр Бельский объявил, что парламент перестанет публиковать декларации даже в обезличенной форме.

Однако же процедура выборов предполагает для кандидатов необходимость отчитываться об имуществе. Представленные ими сведения публикуются избирательными комиссиями, в случае с выборами в ЗакС этим занимается петербургский Горизбирком.

Спикер ЗакСа и главы двух фракций

Напомним, что еще в прошлом году декларацию о доходах публиковал в социальных сетях спикер Заксобрания Александр Бельский. В этом году он не стал баловать подписчиков, но зато представил данные в петербургский Горизбирком. Из них следует, что в 2025 году председатель заработал 9,9 млн рублей, что превышает его предыдущий результат — по итогам 2024 года Бельский отчитывался о 8,2 млн заработанных рублей.

На банковских счетах председатель ЗакСа хранит 493,8 тысячи рублей. Какой-либо недвижимостью или транспортом Бельский, если судить по его декларации на сайте ГИК, не владеет.

Более цельное представление о состоянии семьи спикера дает его прошлогодний отчет. Тогда Бельский поделился с подписчиками рассказом об имуществе супруги. По его словам, Виктория Бельская на тот момент владела тремя земельными участками общей площадью 49,6 соток, жилым домом, квартирой и строением. Также в ее собственности находились седан Jaguar XF и кроссовер BMW X7.

Публиковала в прошлом году отчет о доходах и лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Марина Шишкина. Она вместе с другими членами депутатского объединения покинула партию справороссов еще в 2023 году. Теперь большинство из них идут на выборы от партии "Зеленых". Шишкина возглавляет партийные списки и в ЗакС, и в Государственную думу.

По итогам 2025 года Шишкина заработала 7,3 млн рублей, еще 7,5 млн у нее хранится на банковских счетах. Годом ранее она отчитывалась о доходе в размере 6,6 млн рублей.

На текущий момент Шишкина единственный кандидат, кто отчитался о недвижимости за рубежом. Как и раньше, в собственности у нее находится земельный участок с домом в Финляндии, их она делит пополам с супругом. В Петербурге у нее имеются два участка примерно по 11 соток каждый и два дома площадью 187,8 и 176,8 квадратных метров соответственно. Сведений о транспорте депутата в нынешней декларации нет. Годом ранее она сообщала, что ее муж владеет иномарками Mercedes-Benz GLE 350 и Kia Sportage.

В отличие от Бельского и Шишкиной, лидер фракции "Единая Россия" в ЗакСе Павел Крупник не предоставлял в прошлом году сведений об имуществе. В этом году он задекларировал 6,1 млн заработанных рублей и 441,7 тысячи рублей на банковских счетах. Для поездок у него есть 15-летний автомобиль Hyundai IX35. Из недвижимости депутат указал половину квартиры в Петербурге площадью 130,5 квадратных метра, два земельных участка в Ленобласти, садовый дом и пять иных объектов недвижимости.

Единороссы и примкнувшие к ним

Помимо Бельского и Крупника, в партийном списке присутствуют еще пятеро действующих депутатов ЗакСа от "Единой России". Из них наибольшим заработком в 2025 году может похвастаться Герой России, олимпийская чемпионка Любовь Егорова. Она отчиталась о 20,47 млн рублей дохода. Еще 43,6 млн у депутата хранятся на банковских счетах.

Среди прочего, также Егорова владеет квартирой в Петербурге площадью 108,3 квадратных метра и автомобилем BMW 2018 года выпуска.

Заметим, из всех членов регионального списка ЕР Егорова уступила по величине годового заработка только депутату МО "Княжево" Антону Трайгеру и предпринимательнице Елене Жихаревой. Первый заработал за год 66,1 млн, вторая — 56,7 млн рублей.

Депутат Владимир Носов отчитался о 7,5 млн рублей, заработанных за год. Немногим меньше заработала заслуженная артистка Анастасия Мельникова, которая отчиталась о доходе в размере 7,3 млн рублей. Также она владеет квартирой площадью 165,2 квадратных метра и долями еще в двух квартирах, а заодно земельными участками и домами в Ленинградской области.

Единоросс Юрий Авдеев отличился в декларации набором транспортных средств. Помимо автомобиля KIA Mohave, он оказался владельцем квадроцикла CFMoto Terralander 800 и мотоцикла Harley-Davidson 2005 года выпуска. За год он заработал 6,4 млн рублей.

Еще один член фракции ЕР Андрей Рябоконь отчитался о 6 млн рублей. Судя по его декларации, автомобилем он не владеет, но зато располагает местом для него.

Наконец, еще два места в избирательном списке ЕР принадлежат депутатам от других фракций. Это Дмитрий Дмитриев (КПРФ) и Александр Новиков ("Справедливая Россия — За правду").

Вышедший ранее из Компартии Дмитриев отчитался о 6,7 млн рублей годового дохода. Он ездит на Chery Tiggo 2023 года выпуска. Новиков заработал почти 6 млн рублей. Автопарк Новикова насчитывает две машины — Lixiang L9 2023 года выпуска и Mercedes-Benz 609, выпущенный еще до развала Советского Союза.

"Зеленые" и их доходы

Если не брать в расчет Новикова, то вся нынешняя фракция СР баллотируется в новый созыв ЗакСа от "Зеленых". Соглашение об этом Марина Шишкина заключила еще в марте. Кроме нее, в список попали замглавы фракции Андрей Алескеров и депутаты Михаил Амосов и Любовь Менделеева. Отметим, что Амосов и Алескеров выдвинуты как в составе региональных групп, так и по одномандатным округам.

Не считая Шишкиной, самым большим заработком за прошлый год может похвалиться Амосов. Он отчитался о 6,8 млн рублей. Помимо этого, на счетах Амосова хранятся 2,1 млн рублей, а ездит он на Haval Dargo.

Алескеров и Менделеева показали в целом соразмерный доход за год. Первый лишь слегка опередил вторую: он заработал 6,16 млн рублей, а она 6,1 млн.

Алескеров отчитался о доле в квартире площадью 42,3 квадратных метра и о 3,17 млн рублей на счету. Менделеева отчиталась о четырех квартирах, из которых половина находится в ее полной собственности, и о 756,5 тысячах рублей на банковских счетах.

К настоящему времени регистрацию в Горизбиркоме по спискам прошли только "Единая Россия" и "Зеленые". Также ГИК заверил списки КПРФ, ЛДПР, "Новых людей", "Справедливой России" и "Яблока". В случае их регистрации на сайте комиссии появятся новые сводные таблицы о кандидатах.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру