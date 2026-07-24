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Статьи 24 июля 2026, 13:29

Кандидаты из ЗакСа и их доходы

Фото: ЗАКС.РуФото: ЗАКС.Ру

Горизбирком приступил к публикации сведений о доходах кандидатов, выдвинутых по партийным спискам в ЗакС. Пока что на обозрение представили сведения о выдвиженцах от "Зеленых" и "Единой России". Отчеты других партий станут доступны позже при условии регистрации их списков. ЗАКС.Ру присмотрелся к декларациям действующих депутатов парламента, выдвинутых по спискам.

Обязательство публично отчитываться о своих доходах и имуществе появилось у чиновников и депутатов еще при президенте Дмитрии Медведеве. Сам он первым представил свою декларацию в 2009 году, и с тех пор правило существовало без изменений более десятка лет. Первое послабление для депутатов появилось в 2023 году, когда им разрешили подавать декларации в обезличенном варианте. Журналисты тогда с азартом принялись гадать, кому именно из парламентариев принадлежит та или иная строчка в списке.

При этом часть депутатов по собственной инициативе делилась сведениями о своем имуществе. В Петербурге так поступали как члены фракции "Единая Россия", так и оппозиционеры. Закончилось это не так давно, после того, как на смену ежегодным декларациям пришел круглогодичный контроль за чиновниками и депутатами посредством системы "Посейдон". Весной 2026 года спикер Законодательного собрания Александр Бельский объявил, что парламент перестанет публиковать декларации даже в обезличенной форме

Однако же процедура выборов предполагает для кандидатов необходимость отчитываться об имуществе. Представленные ими сведения публикуются избирательными комиссиями, в случае с выборами в ЗакС этим занимается петербургский Горизбирком.

Спикер ЗакСа и главы двух фракций

Напомним, что еще в прошлом году декларацию о доходах публиковал в социальных сетях спикер Заксобрания Александр Бельский. В этом году он не стал баловать подписчиков, но зато представил данные в петербургский Горизбирком. Из них следует, что в 2025 году председатель заработал 9,9 млн рублей, что превышает его предыдущий результат — по итогам 2024 года Бельский отчитывался о 8,2 млн заработанных рублей.

На банковских счетах председатель ЗакСа хранит 493,8 тысячи рублей. Какой-либо недвижимостью или транспортом Бельский, если судить по его декларации на сайте ГИК, не владеет.

Более цельное представление о состоянии семьи спикера дает его прошлогодний отчет. Тогда Бельский поделился с подписчиками рассказом об имуществе супруги. По его словам, Виктория Бельская на тот момент владела тремя земельными участками общей площадью 49,6 соток, жилым домом, квартирой и строением. Также в ее собственности находились седан Jaguar XF и кроссовер BMW X7.

Публиковала в прошлом году отчет о доходах и лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Марина Шишкина. Она вместе с другими членами депутатского объединения покинула партию справороссов еще в 2023 году. Теперь большинство из них идут на выборы от партии "Зеленых". Шишкина возглавляет партийные списки и в ЗакС, и в Государственную думу.

По итогам 2025 года Шишкина заработала 7,3 млн рублей, еще 7,5 млн у нее хранится на банковских счетах. Годом ранее она отчитывалась о доходе в размере 6,6 млн рублей.

На текущий момент Шишкина единственный кандидат, кто отчитался о недвижимости за рубежом. Как и раньше, в собственности у нее находится земельный участок с домом в Финляндии, их она делит пополам с супругом. В Петербурге у нее имеются два участка примерно по 11 соток каждый и два дома площадью 187,8 и 176,8 квадратных метров соответственно. Сведений о транспорте депутата в нынешней декларации нет. Годом ранее она сообщала, что ее муж владеет иномарками Mercedes-Benz GLE 350 и Kia Sportage.

В отличие от Бельского и Шишкиной, лидер фракции "Единая Россия" в ЗакСе Павел Крупник не предоставлял в прошлом году сведений об имуществе. В этом году он задекларировал 6,1 млн заработанных рублей и 441,7 тысячи рублей на банковских счетах. Для поездок у него есть 15-летний автомобиль Hyundai IX35. Из недвижимости депутат указал половину квартиры в Петербурге площадью 130,5 квадратных метра, два земельных участка в Ленобласти, садовый дом и пять иных объектов недвижимости.

Единороссы и примкнувшие к ним

Помимо Бельского и Крупника, в партийном списке присутствуют еще пятеро действующих депутатов ЗакСа от "Единой России". Из них наибольшим заработком в 2025 году может похвастаться Герой России, олимпийская чемпионка Любовь Егорова. Она отчиталась о 20,47 млн рублей дохода. Еще 43,6 млн у депутата хранятся на банковских счетах.

Среди прочего, также Егорова владеет квартирой в Петербурге площадью 108,3 квадратных метра и автомобилем BMW 2018 года выпуска.

Заметим, из всех членов регионального списка ЕР Егорова уступила по величине годового заработка только депутату МО "Княжево" Антону Трайгеру и предпринимательнице Елене Жихаревой. Первый заработал за год 66,1 млн, вторая — 56,7 млн рублей.

Депутат Владимир Носов отчитался о 7,5 млн рублей, заработанных за год. Немногим меньше заработала заслуженная артистка Анастасия Мельникова, которая отчиталась о доходе в размере 7,3 млн рублей. Также она владеет квартирой площадью 165,2 квадратных метра и долями еще в двух квартирах, а заодно земельными участками и домами в Ленинградской области.

Единоросс Юрий Авдеев отличился в декларации набором транспортных средств. Помимо автомобиля KIA Mohave, он оказался владельцем квадроцикла CFMoto Terralander 800 и мотоцикла Harley-Davidson 2005 года выпуска. За год он заработал 6,4 млн рублей.

Еще один член фракции ЕР Андрей Рябоконь отчитался о 6 млн рублей. Судя по его декларации, автомобилем он не владеет, но зато располагает местом для него.

Наконец, еще два места в избирательном списке ЕР принадлежат депутатам от других фракций. Это Дмитрий Дмитриев (КПРФ) и Александр Новиков ("Справедливая Россия — За правду").

Вышедший ранее из Компартии Дмитриев отчитался о 6,7 млн рублей годового дохода. Он ездит на Chery Tiggo 2023 года выпуска. Новиков заработал почти 6 млн рублей. Автопарк Новикова насчитывает две машины — Lixiang L9 2023 года выпуска и Mercedes-Benz 609, выпущенный еще до развала Советского Союза.

"Зеленые" и их доходы

Если не брать в расчет Новикова, то вся нынешняя фракция СР баллотируется в новый созыв ЗакСа от "Зеленых". Соглашение об этом Марина Шишкина заключила еще в марте. Кроме нее, в список попали замглавы фракции Андрей Алескеров и депутаты Михаил Амосов и Любовь Менделеева. Отметим, что Амосов и Алескеров выдвинуты как в составе региональных групп, так и по одномандатным округам.

Не считая Шишкиной, самым большим заработком за прошлый год может похвалиться Амосов. Он отчитался о 6,8 млн рублей. Помимо этого, на счетах Амосова хранятся 2,1 млн рублей, а ездит он на Haval Dargo.

Алескеров и Менделеева показали в целом соразмерный доход за год. Первый лишь слегка опередил вторую: он заработал 6,16 млн рублей, а она 6,1 млн. 

Алескеров отчитался о доле в квартире площадью 42,3 квадратных метра и о 3,17 млн рублей на счету. Менделеева отчиталась о четырех квартирах, из которых половина находится в ее полной собственности, и о 756,5 тысячах рублей на банковских счетах.

К настоящему времени регистрацию в Горизбиркоме по спискам прошли только "Единая Россия" и "Зеленые". Также ГИК заверил списки КПРФ, ЛДПР, "Новых людей", "Справедливой России" и "Яблока". В случае их регистрации на сайте комиссии появятся новые сводные таблицы о кандидатах.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Авдеев Юрий Васильевич 
Алескеров Андрей Энверович
Амосов Михаил Иванович
Бельский Александр Николаевич 
Дмитриев Дмитрий Владимирович
Егорова Любовь Ивановна 
Крупник Павел Анатольевич 
Мельникова Анастасия Рюриковна 
Менделеева Любовь Юрьевна
Новиков Александр Иванович
Рябоконь Андрей Алексеевич 
Шишкина Марина Анатольевна






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