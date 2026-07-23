Амосов хочет добиться отмены регистрации Куликова на выборах в ЗакС

Депутат Законодательного собрания Михаил Амосов потребовал отменить регистрацию главы МО "Северный" Юрия Куликова на выборы в городской парламент, сообщила 23 июля глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в соцсетях. Иск зарегистрировал Городской суд Петербурга. Оба политика выдвинуты по одномандатному округу №6.

По данным Лебедевой, это первый в текущей избирательной кампании иск, оспаривающий регистрацию кандидата на выборах в Заксобрание Петербурга. Рассмотрение дела назначено на 28 июля. Амосов баллотируется от "Зеленых", Куликов — от "Новых людей".

Основанием для обращения в суд Амосов посчитал видеоролик Куликова "Пошел первым" посвященный регистрации последнего на выборы. Парламентарий усмотрел в видеозаписи признаки нарушения законодательства об интеллектуальной собственности при проведении предвыборной агитации. Как уточнила Лебедева, в клипе использована композиция "void" исполнителя "isq", однако Куликов не указал в видео источник музыкального сопровождения.

В беседе с ЗАКС.Ру Куликов заявил, что его оппонент "панически боится конкуренции". По словам муниципала, он считает иск необоснованным и рассчитывает на поддержку партии. Куликов готов защищать свою позицию в суде.

— Похоже, что депутат Михаил Амосов панически боится конкуренции. Держась за депутатское кресло, занимаемое им с горбачевских времен. [...] Считаю, что нарушений в моих действиях нет, и очень рассчитываю на юридическую поддержку всей партии "Новые люди", — заявил Куликов.

В действующем созыве ЗакСа Амосов состоит во фракции "Справедливая Россия — За правду". Депутатское объединение разорвало отношения с партией еще в 2023 году. На выборы большинство из членов фракции выдвигаются от "Зеленых", с которыми ранее заключили соглашение. Исключением стал Александр Новиков, который баллотируется от "Единой России".

Помимо Куликова и Амосова, на выдвижение по округу №6 претендуют Елена Беляева ("Справедливая Россия"), Владислав Короткий (ЛДПР), Алексей Кульков ("Единая Россия"), Иван Чангли (КПРФ) и Марина Песляк ("Яблоко"). Из них этап регистрации прошли Амосов и Куликов, а также единоросс Кульков. При этом ТИК №11 обнаружила недостатки в документах, которые подали Песляк и Беляева при регистрации кандидатами.

Отметим, Куликов не впервые сталкивается с проблемами на выборах в городской парламент. Неделю назад ТИК №11 вынесла ему предупреждение из-за таблички с надписью "Сила в любви", с которой кандидат позировал на мероприятии в честь старта избирательной кампании "Новых людей". Теризбирком усмотрел в лозунге нарушение правил агитации.

Выборы в Заксобрание назначены на 20 сентября 2026 года. Голосование по ним продлится три дня, с 18 по 20 сентября. Петербуржцы также выберут депутатов Государственной думы и МО "Автово". В МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль" состоятся дополнительные выборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру