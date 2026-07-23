Вице-губернатор Омельницкий заработал 12 млн рублей в 2025 году

Общая сумма заработанных вице-губернатором Владимиром Омельницким в 2025 году средств составила 12,86 млн рублей. Соответствующая информация появилась 22 июля на сайте Петербургской избирательной комиссии в разделе с декларациями доходов зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного собрания. Чиновник планирует сменить род занятий и баллотироваться в городской парламент в составе региональной группы №3.

Судя по декларации, Омельницкий владеет одной квартирой площадью 168 "квадрата" и нежилым помещением площадью 170,8 квадратных метра. Оба объекта находятся в Петербурге. Член правительства также отчитался о семи открытых банковских счетах, общая сумма остатка на них составляет чуть больше 777 тысяч рублей. Источники доходов в декларации не указаны.

В конце июня "Единая Россия" выдвинула Омельницкого под первым номером в составе территориальной группы №3. Одномандатный избирательный округ №3 расположен в Петроградском районе, где он возглавлял районную администрацию в период с ноября 2021 года по январь 2025 года.

Омельницкий находится на государственной службе более 20 лет. Он начинал карьеру в 2002 году в администрации Приморского района. В 2009 году возглавил администрацию Василеостровского района, а затем руководил администрациями Фрунзенского, Пушкинского и Петроградского районов. Членом правительства Петербурга Омельницкий стал в январе 2025 года. На посту вице-губернатора он курирует деятельность комитета имущественных отношений, комитет по здравоохранению, комитет по информатизации и связи, а также управления ветеринарии и по развитию садоводства.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру