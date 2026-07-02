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Новости 2 июля 2026, 14:40

"Единая Россия" выдвинула кандидатов на выборы в ЗакС

фото ЗакС политика "Единая Россия" выдвинула кандидатов на выборы в ЗакС

Петербургское отделение "Единой России" определилось с кандидатами на предстоящих выборах в Законодательное собрание, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Выдвижение прошло по итогам тайного голосования в рамках второго этапа XLI партийной конференции, который состоялся 2 июля в историческом парке "Россия — Моя история".

В работе конференции приняли участие депутаты ЗакСа и Госдумы, члены правительства Петербурга, главы районных администраций и общественники. Перед участниками выступил спикер ЗакСа Александр Бельский. Губернатор Александр Беглов на мероприятии появился уже после тайного голосования и также обратился к собравшимся.

В своем выступлении губернатор заявил, что петербуржцы доверяют "Единой России". При этом он отметил, что выборы ожидаются непростыми.

— Выборы будут непростыми. Но, я думаю, что ваш опыт, ваши компетенции [...] даст всё, чтобы мы победили и город [...] и дальше продолжил стабильное развитие. От этого очень многое зависит. Как от депутатов Государственной думы, так и от Законодательного собрания. Хочу вам всем пожелать успехов, удачи, — заявил Беглов и выразил уверенность в победе на предстоящих выборах.

В свою очередь, Бельский заявил, что по итогам выборов в Петербурге создадут "большую команду профессионалов", объединенных общей целью работы на благо города.

— "Единая Россия" в Санкт-Петербурге выдвигает максимально возможное количество кандидатов согласно законодательству о выборах. Среди кандидатов профессионалы из разных сфер, участники специальной военной операции, молодые люди разных профессий. Те, кто разделяют ценности партии, стремятся трудиться на благо Родины и готовы нести ответственность за принятое решение партии, — сообщил спикер.

Всего ЕР выдвинула 105 кандидатов на выборы в городской парламент. Из них 80 человек баллотируются по общегородской части списка, еще 25 — по одномандатным округам.

Первую пятерку общегородского списка возглавил спикер Законодательного собрания, глава петербургского отделения "Единой России" Александр Бельский. Следом за ним в списке расположились командир Ленинградского полка Михаил Коган, сенатор Андрей Кутепов, глава регионального исполкома ОНФ Екатерина Кондратьева и лидер фракции ЕР в Заксобрании Павел Крупник.

В числе выдвинутых в составе региональных групп оказались депутаты ЗакСа Александр Новиков, Анастасия Мельникова, Андрей Рябоконь, Любовь Егорова и Юрий Авдеев, депутат Госдумы Николай Цед, руководитель регионального исполкома ЕР Александр Серавин, вице-губернатор Владимир Омельницкий, глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко и другие.

По одномандатным округам выдвинуты:

В конце мая ЕР провела партийные выборы, по итогам которых определились кандидаты на участие в выборах. Члены пятерки общегородского списка участия в праймериз не принимали.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Астахова Наталия Владимировна 
Беглов Александр Дмитриевич 
Беликов Всеволод Федорович 
Бельский Александр Николаевич 
Гладунов Юрий Николаевич 
Егорова Любовь Ивановна 
Мельникова Анастасия Рюриковна 
Новиков Александр Иванович
Ржаненков Александр Николаевич 
Рябоконь Андрей Алексеевич 
Чебыкин Константин Александрович 






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