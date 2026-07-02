"Единая Россия" выдвинула кандидатов на выборы в ЗакС

Петербургское отделение "Единой России" определилось с кандидатами на предстоящих выборах в Законодательное собрание, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Выдвижение прошло по итогам тайного голосования в рамках второго этапа XLI партийной конференции, который состоялся 2 июля в историческом парке "Россия — Моя история".
В работе конференции приняли участие депутаты ЗакСа и Госдумы, члены правительства Петербурга, главы районных администраций и общественники. Перед участниками выступил спикер ЗакСа Александр Бельский. Губернатор Александр Беглов на мероприятии появился уже после тайного голосования и также обратился к собравшимся.
В своем выступлении губернатор заявил, что петербуржцы доверяют "Единой России". При этом он отметил, что выборы ожидаются непростыми.
— Выборы будут непростыми. Но, я думаю, что ваш опыт, ваши компетенции [...] даст всё, чтобы мы победили и город [...] и дальше продолжил стабильное развитие. От этого очень многое зависит. Как от депутатов Государственной думы, так и от Законодательного собрания. Хочу вам всем пожелать успехов, удачи, — заявил Беглов и выразил уверенность в победе на предстоящих выборах.
В свою очередь, Бельский заявил, что по итогам выборов в Петербурге создадут "большую команду профессионалов", объединенных общей целью работы на благо города.
— "Единая Россия" в Санкт-Петербурге выдвигает максимально возможное количество кандидатов согласно законодательству о выборах. Среди кандидатов профессионалы из разных сфер, участники специальной военной операции, молодые люди разных профессий. Те, кто разделяют ценности партии, стремятся трудиться на благо Родины и готовы нести ответственность за принятое решение партии, — сообщил спикер.
Всего ЕР выдвинула 105 кандидатов на выборы в городской парламент. Из них 80 человек баллотируются по общегородской части списка, еще 25 — по одномандатным округам.
Первую пятерку общегородского списка возглавил спикер Законодательного собрания, глава петербургского отделения "Единой России" Александр Бельский. Следом за ним в списке расположились командир Ленинградского полка Михаил Коган, сенатор Андрей Кутепов, глава регионального исполкома ОНФ Екатерина Кондратьева и лидер фракции ЕР в Заксобрании Павел Крупник.
В числе выдвинутых в составе региональных групп оказались депутаты ЗакСа Александр Новиков, Анастасия Мельникова, Андрей Рябоконь, Любовь Егорова и Юрий Авдеев, депутат Госдумы Николай Цед, руководитель регионального исполкома ЕР Александр Серавин, вице-губернатор Владимир Омельницкий, глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко и другие.
По одномандатным округам выдвинуты:
- Округ №1: депутат ЗакСа Наталия Астахова;
- Округ №2: депутат ЗакСа Александр Ржаненков;
- Округ №3: депутат ЗакСа Юрий Гладунов;
- Округ №4: депутат ЗакСа Константин Чебыкин;
- Округ №5: замглавы Выборгского района Наталия Никишина;
- Округ №6: сотрудник совета МО "Суздальское" Алексей Кульков;
- Округ №7: депутат ЗакСа Всеволод Беликов;
- Округ №8: депутат ЗакСа Александр Кущак;
- Округ №9: депутат ЗакСа Игорь Высоцкий;
- Округ №10: депутат ЗакСа Александр Ходосок;
- Округ №11: депутат ЗакСа Валерий Гарнец;
- Округ №12: вице-спикер ЗакСа Николай Бондаренко;
- Округ №13: глава МО "№65" Александр Белов;
- Округ №14: депутат ЗакСа Вера Сергеева;
- Округ №15: депутат ЗакСа Антон Соловьев;
- Округ №16: преподаватель Академии милиции Алексей Никонов;
- Округ №17: депутат ЗакСа Денис Четырбок;
- Округ №18: депутат ЗакСа Алексей Цивилев;
- Округ №19: депутат ЗакСа Михаил Барышников;
- Округ №20: депутат ЗакСа Алексей Макаров;
- Округ №21: гендиректор ООО "Инфотек" Кирилл Казаченко;
- Округ №22: глава МО "Георгиевский" Виталий Жолдасов;
- Округ №23: депутат ЗакСа Антон Рудаков;
- Округ №24: сотрудник Дома молодежи "Царскосельский" Никита Лузгин;
- Округ №25: депутат ЗакСа Елена Киселева.
В конце мая ЕР провела партийные выборы, по итогам которых определились кандидаты на участие в выборах. Члены пятерки общегородского списка участия в праймериз не принимали.
Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру