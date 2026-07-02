"Единая Россия" выдвинула кандидатов на выборы в ЗакС

Петербургское отделение "Единой России" определилось с кандидатами на предстоящих выборах в Законодательное собрание, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Выдвижение прошло по итогам тайного голосования в рамках второго этапа XLI партийной конференции, который состоялся 2 июля в историческом парке "Россия — Моя история".

В работе конференции приняли участие депутаты ЗакСа и Госдумы, члены правительства Петербурга, главы районных администраций и общественники. Перед участниками выступил спикер ЗакСа Александр Бельский. Губернатор Александр Беглов на мероприятии появился уже после тайного голосования и также обратился к собравшимся.

В своем выступлении губернатор заявил, что петербуржцы доверяют "Единой России". При этом он отметил, что выборы ожидаются непростыми.

— Выборы будут непростыми. Но, я думаю, что ваш опыт, ваши компетенции [...] даст всё, чтобы мы победили и город [...] и дальше продолжил стабильное развитие. От этого очень многое зависит. Как от депутатов Государственной думы, так и от Законодательного собрания. Хочу вам всем пожелать успехов, удачи, — заявил Беглов и выразил уверенность в победе на предстоящих выборах.

В свою очередь, Бельский заявил, что по итогам выборов в Петербурге создадут "большую команду профессионалов", объединенных общей целью работы на благо города.

— "Единая Россия" в Санкт-Петербурге выдвигает максимально возможное количество кандидатов согласно законодательству о выборах. Среди кандидатов профессионалы из разных сфер, участники специальной военной операции, молодые люди разных профессий. Те, кто разделяют ценности партии, стремятся трудиться на благо Родины и готовы нести ответственность за принятое решение партии, — сообщил спикер.

Всего ЕР выдвинула 105 кандидатов на выборы в городской парламент. Из них 80 человек баллотируются по общегородской части списка, еще 25 — по одномандатным округам.

Первую пятерку общегородского списка возглавил спикер Законодательного собрания, глава петербургского отделения "Единой России" Александр Бельский. Следом за ним в списке расположились командир Ленинградского полка Михаил Коган, сенатор Андрей Кутепов, глава регионального исполкома ОНФ Екатерина Кондратьева и лидер фракции ЕР в Заксобрании Павел Крупник.

В числе выдвинутых в составе региональных групп оказались депутаты ЗакСа Александр Новиков, Анастасия Мельникова, Андрей Рябоконь, Любовь Егорова и Юрий Авдеев, депутат Госдумы Николай Цед, руководитель регионального исполкома ЕР Александр Серавин, вице-губернатор Владимир Омельницкий, глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко и другие.

По одномандатным округам выдвинуты:

В конце мая ЕР провела партийные выборы, по итогам которых определились кандидаты на участие в выборах. Члены пятерки общегородского списка участия в праймериз не принимали.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру