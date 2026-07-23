ЦИК зарегистрировала федеральный список "Справедливой России" на выборы в ГД

Центральная избирательная комиссия на заседании 23 июля зарегистрировала федеральный список кандидатов "Справедливой России" на выборы депутатов Государственной думы. Всего в список вошли 260 человек, еще трех кандидатов исключили по просьбе самой партии. Решение члены ЦИК приняли единогласно.

— Предлагается зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва, выдвинутых социалистической политической партией "Справедливая Россия" в количестве 260 человек 23 июля 2026 года. [...] Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца, — сказала член ЦИК Алена Булгакова.

После председатель Центризбиркома Элла Памфилова выдала удостоверения о регистрации лидеру партии, депутату Госдумы Сергею Миронову, вице-спикеру нижней палаты парламента Александру Бабакову и телеведущей Марине Ким. Миронов поблагодарил Памфилову и других сотрудников комиссии за их работу и регистрацию партийного списка.

— Выборы пройдут в очень непростых условиях, мы с вами это понимаем прекрасно. И будут попытки вмешаться, и они уже есть, [попытки] помешать проходящим выборам. [...] Еще раз благодарю Центральную избирательную комиссию. Кандидатам от социалистической политической партии "Справедливая Россия" желаю победы в конкурентной честной борьбе, — заявил Миронов.

Ранее ЦИК зарегистрировала федеральный список ЛДПР, "Единой России", "Новых людей" и КПРФ. Центризбирком также заверил списки "Зеленых", "Коммунистов России", "Родины", Партии пенсионеров, Партии прямой демократии, "Справедливой России" и "Яблока".

В начале июля "Справедливая Россия" определилась с кандидатами в Госдуму. В региональную группу от Петербурга вошли глава реготделения партии Надежда Тихонова и глава МО "Автово" Илья Шмаков. Тихонова также будет баллотироваться по округу № 212. Шмакова выдвинули по округу № 216.

Выборы в Госдуму назначены на 20 сентября 2026 года. Петербуржцы также выберут депутатов Заксобрания и МО "Автово". В МО "Новоизмайловское", МО "Красненькая речка" и МО "Оккервиль" также назначены дополнительные выборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру