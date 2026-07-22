ЦИК зарегистрировала федеральный список ЛДПР на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия на заседании 22 июля зарегистрировала федеральный список кандидатов ЛДПР для участия в выборах депутатов Государственной думы. В список вошли 246 человек, одного претендента на выдвижение исключили по просьбе самой партии. Решение члены ЦИК приняли единогласно.

Первым вопросом повестки дня была регистрация федерального списка ЛДПР. Однако члены ЦИК приступили к обсуждению только после появления в зале делегации партии. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сделала замечания опоздавшим представителям ЛДПР. После с докладом выступила член комиссии Эльмира Хаймурзина.

— Предлагается зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва, выдвинутых политической партией ЛДПР в количестве 246 человек. [...] Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца, — сказала Хаймурзина.

Памфилова вручила удостоверения о регистрации лидеру партии, депутату Госдумы Леониду Слуцкому, депутату Законодательного собрания Ульяновской области Виктору Буту и первому замруководителя центрального аппарата ЛДПР Марии Воропаевой. После Слуцкий поблагодарил Памфилову и других сотрудников комиссии

— Партия успешно развивается. Наша работа и будущий результат будут подтверждением того, что мы, действительно, партия, как считаю я и мои коллеги, самая близкая к людям. Это заявление — большая ответственность, но это так. [...] Я благодарю вас, Элла Александровна, благодарю ваших коллег, членов Центральной избирательной комиссии. И хочу заверить всех, кто меня видит и слышит: ЛДПР сделает все возможное и невозможное ради людей, — заявил Слуцкий.

В конце июня ЛДПР определилась с кандидатами на выборы в нижнюю палату парламента. Первую тройку возглавил Слуцкий, участник специальной военной операции Алексей Верещагин и Воропаева. Слуцкий также стал лидером общегородского списка ЛДПР на выборах в Заксобрание Петербурга.

Петербургский список на выборах в Госдуму возглавила психолог Яна Овчинская, далее расположились первый замкоординатора реготделения партии Иван Есипов и депутат ЗакСа Андрей Малков. Парламентарий также будет баллотироваться по одномандатному округу № 218. Схожим образом выдвинут замкоординатора реготделения партии Александр Устименко, который будет баллотироваться по округу № 216.

Ранее ЦИК зарегистрировала федеральный список "Единой России", "Новых людей" и КПРФ. Сотрудники комиссии также заверили списки "Зеленых", "Коммунистов России", "Родины", Партии пенсионеров, Партии прямой демократии, "Справедливой России" и "Яблока".

Выборы в Госдуму назначены на 20 сентября 2026 года. Голосование продлится с 18 по 20 сентября. В эти дни петербуржцы также выберут депутатов Заксобрания и МО "Автово". В МО "Новоизмайловское", МО "Красненькая речка" и МО "Оккервиль".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру