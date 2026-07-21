ЦИК зарегистрировала федеральный список "Единой России" на выборы в Госдуму

Центральная избирательная комиссия на заседании 21 июля зарегистрировала федеральный список "Единой России" для участия в выборах депутатов Государственной думы. В список вошли 390 кандидатов, решение члены комиссии приняли единогласно.

— Рабочей группой подготовлен проект постановления, которым предлагается зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва, выдвинутых политической партией "Единая Россия" в количестве 390 человек. В случае принятия постановления выдать зарегистрированным кандидатам удостоверение установленного образца, — сказала член ЦИК Людмила Маркина.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова вручила удостоверения секретарю генерального совета "Единой России" Владимиру Якушеву, военному корреспонденту Евгению Поддубному и Герою России Людмиле Болилой. После этого с трибуны с речью выступил Якушев. Он поблагодарил Памфилову и других сотрудников ЦИК за профессионализм и оперативную работу по проверке документов.

— Это важный этап избирательной кампании и волнительный для партии момент, несмотря на то, что мы это проходим уже не в первый раз. Он означает, что партия в полной мере вступает в кампанию. [...] Хочу поблагодарить вас, Элла Александровна [...] за высокий уровень профессионализма, который в очередной раз был продемонстрирован. Для нас работа Центральной избирательной комиссии это всегда образец четкости, регламентированности и безусловного соответствия требованиям закона, — заявил Якушев.

В конце июня "Единая Россия" утвердила кандидатов в депутаты Госдумы на XXIII съезде партии. Федеральную часть списка возглавили министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, Поддубный, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин. От Петербурга на выборы в нижнюю палату парламента пойдут депутаты Госдумы Сергей Боярский, Николай Валуев, Юрий Петров и Елена Цунаева, командир Ленинградского полка Михаил Коган, глава реготделения "Молодой гвардии Единой России" Александр Амелин, руководитель петербургского исполкома "Народного фронта" Екатерина Кондратьева и экс-замруководителя Росавтодора Виктор Тимофеев.

Ранее ЦИК зарегистрировала федеральный список "Новых людей" и КПРФ. Комиссия также заверила списки ЛДПР, "Зеленых", "Коммунистов России", "Родины", Партии пенсионеров, Партии прямой демократии, "Справедливой России" и "Яблока".

Единый день голосования назначен на 20 сентября 2026 года. Петербуржцы выберут депутатов Госдумы, Законодательного собрания и МО "Автово". В трех муниципалитетах города назначены дополнительные выборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру