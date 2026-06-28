Медведев назвал лидеров федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев 28 июня назвал "пятерку" федерального списка партии на выборах в Государственную думу. Он огласил список на пленарном заседании XXIII съезда "Единой России". Первая строчка досталась главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову. Следом идет мэр Москвы Сергей Собянин. Четвертое место досталось уполномоченному при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Самого Медведева в списке единороссов нет.

Федеральный список "Единой России" на выборах в Госдуму:

Министр иностранных дел Сергей Лавров Мэр Москвы Сергей Собянин Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный Уполномоченный президента по правам ребенка Мария Львова-Белова Начальник центрального штаба "Юнармии" Владислав Головин

Секретарь генерального совета партии Владимир Якушев также озвучил список кандидатов в составе региональной группы от Петербурга.

Кандидаты в Госдуму от "Единой России" в составе региональной группы:

Депутат Госдумы Сергей Боярский Депутат Госдумы Николай Валуев Депутат Госдумы Юрий Петров Депутат Госдумы Елена Цунаева Командир Ленинградского полка Михаил Коган Руководитель реготделения "Молодой гвардии" ЕР Александр Амелин Глава исполкома ОНФ в Петербурге Екатерина Кондратьева Экс-замруководителя Росавтодора Виктор Тимофеев

В январе 2026 года СМИ писали, что одним из лидеров списка "Единой России" также станет директор Московского клинического научно-исследовательского центра больницы № 52 Марьяна Лысенко, которая в прошлом была сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина. Ожидалось, что "пятерку" возглавит Медведев

Сегодня в Москве проходит первый этап федерального съезда "Единой России". На нем планируется утвердить списки кандидатов на выборах в Госдуму. Второй этап съезда единороссы хотят провести 22 августа.

Ранее в рамках пленарного заседания ЕР выступил президент Владимир Путин. Он обещал дать поручения для обеспечения безопасности кандидатов и избирателей на сентябрьских выборах.

Единый день голосования пройдет 20 сентября 2026 года. В это время пройдут выборы депутатов Госдумы, Законодательного собрания Петербурга и ряда муниципальных советов.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру