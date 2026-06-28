Путин поручит обеспечить безопасность на выборах от попыток манипуляций

Президент Владимир Путин даст поручения по обеспечению безопасности сентябрьских выборов от "любых попыток внешнего воздействия и манипуляций". Соответствующее заявление глава государства сделал 28 июня во время выступления на пленарном заседании XXIII съезда "Единой России".

— Будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей и избирателей. Для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Необходимые поручения на этот счет сформулированы и, безусловно, будут даны. Уверен, что конкурентная борьба будет открытой и честной, — сказал Путин.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выступил после речи Путина. Он добавил, что выборы депутатов Госдумы впервые пройдут в условиях специальной военной операции. По его мнению, в данных обстоятельствах возможны провокации и диверсии. Он призвал собравшихся соответствующе подготовиться к проведению кампании.

Сегодня на съезде "Единая Россия" планирует утвердить список кандидатов на сентябрьских выборах в Госдуму. На мероприятии присутствуют спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Федеральный съезд проходит в два этапа. В следующий раз партийцы встретятся 22 августа. В Петербурге также прошла региональная конференция "Единой России". Подробнее об итогах встречи петербургских единороссов и их дальнейших планах читайте в материале ЗАКС.Ру.

Единый день голосования состоится 20 сентября 2026 года. Помимо Госдумы, петербуржцы выберут депутатов Заксобрания и МО "Автово". Довыборы пройдут в местных советах МО "Оккервиль", МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское".

Екатерина Гусева / Фото: Кремль