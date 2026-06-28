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Новости 28 июня 2026, 16:50

Путин поручит обеспечить безопасность на выборах от попыток манипуляций

фото ЗакС политика Путин поручит обеспечить безопасность на выборах от попыток манипуляций

Президент Владимир Путин даст поручения по обеспечению безопасности сентябрьских выборов от "любых попыток внешнего воздействия и манипуляций". Соответствующее заявление глава государства сделал 28 июня во время выступления на пленарном заседании XXIII съезда "Единой России".

— Будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей и избирателей. Для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Необходимые поручения на этот счет сформулированы и, безусловно, будут даны. Уверен, что конкурентная борьба будет открытой и честной, — сказал Путин.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выступил после речи Путина. Он добавил, что выборы депутатов Госдумы впервые пройдут в условиях специальной военной операции. По его мнению, в данных обстоятельствах возможны провокации и диверсии. Он призвал собравшихся соответствующе подготовиться к проведению кампании.

Сегодня на съезде "Единая Россия" планирует утвердить список кандидатов на сентябрьских выборах в Госдуму. На мероприятии присутствуют спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Федеральный съезд проходит в два этапа. В следующий раз партийцы встретятся 22 августа. В Петербурге также прошла региональная конференция "Единой России". Подробнее об итогах встречи петербургских единороссов и их дальнейших планах читайте в материале ЗАКС.Ру.

Единый день голосования состоится 20 сентября 2026 года. Помимо Госдумы, петербуржцы выберут депутатов Заксобрания и МО "Автово". Довыборы пройдут в местных советах МО "Оккервиль", МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское".

Екатерина Гусева / Фото: Кремль


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