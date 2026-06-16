Единороссы начали предвыборную суету

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Петербургское отделение "Единой России" 16 июня дало старт 41-й региональной конференции в преддверии сентябрьских выборов. На первом этапе партийцы определили делегатов на федеральный съезд, а также заслушали доклад главы реготделения, спикера Законодательного собрания Александра Бельского.

Днем видные партийцы собрались в музейном комплексе "Россия - Моя история", ставшем постоянной площадкой для мероприятий "Единой России". Пришли депутаты разных уровней, члены правительства, руководители органов власти, главы муниципальных образований. Конечно, в зале присутвовали и победители праймериз, до этого момента в политических вопросах не участвовавшие. Не оказалось среди гостей губернатора Александра Беглова. Еще накануне встречи в партии полагали, что глава города присоединится к мероприятию.

После рассмотрения протокольных вопросов слово взял спикер парламента Александр Бельский, который на сентябрьских выборах возглавит общегородскую часть списка по выборам в Заксобрание. В основном его выступление было посвящено итогам предварительного голосования. Петербургское отделение результатами довольно.

– Предварительное голосование прошло на самом высоком уровне, без единой жалобы в организационный комитет. По его итогам "Единая Россия" выдвинет кандидатов на каждый вакантный депутатский мандат, то есть максимально возможное количество кандидатов на каждый уровень выборов. Поздравляю всех кандидатов с уверенной победой! Благодарю коллег за качественно проделанную работу. Отдельная благодарность всем жителям города, принявшим участие в голосовании! Списки кандидатов направлены в президиум генерального совета партии, – сказал Бельский.

Отдельно Бельский подчеркнул, что по сравнению с 2021 годом количество выборщиков на праймериз увеличилось на четверть. Всего с 25 по 31 мая проголосовали 250,3 тысячи петербуржцев, при этом всего зарегистрировалось 352,3 тысячи избирателей. Федеральное руководство партии требовало от города минимум 201 тысячу избирателей.

Также на конференции избрали делегатов, которые отправятся от Петербурга на съезд партии. Ими стали депутат Заксобрания Юрий Гладунов, замглавы исполкома отделения ЕР Сергей Григорьев, глава Ассоциации ветеранов СВО Георгий Журавлев, спецпредставитель губернатора Александр Захватов, лидер фракции "Единая Россия" в Заксобрании Павел Крупник, вице-губернатор Борис Пиотровский, президент Федерации дзюдо Петербурга Михаил Рахлин и депутат Заксобрания Константин Чебыкин.

Конференция 16 июня стала первой из серии мероприятий по подготовке к сентябрьским выборам. В следующий раз единороссы соберутся 2 июля, чтобы утвердить итоги праймериз. Затем они встретятся 27 августа для утверждения партийной программы. На федеральном уровне съезд "Единой России" пройдет в два этапа. Конференции пройдут 28 июня и 22 августа.

Константин Леньков / Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру