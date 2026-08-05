Кандидаты перешли в режим офлайн

Фото: ЗАКС.Ру

Поздно вечером 4 августа действующие депутаты Законодательного собрания Петербурга внезапно начали массово удалять, переименовывать и скрывать свои страницы в социальных сетях и мессенджерах Telegram, "Макс" и "ВКонтакте". Тем же занялись и кандидаты в городской парламент и Государственную думу. Практически нетронутыми остались только паблики представителей "Яблока" и "Справедливой России". ЗАКС.Ру проследил, как разворачивалась цифровая "чистка" страниц петербургских политиков.

В поисках утраченных соцсетей

По подсчетам ЗАКС.Ру, за один вечер оформление своих страниц изменили или вовсе отказались от присутствия в социальных сетях и мессенджерах около 40 депутатов Заксобрания. Председатель городского парламента Александр Бельский скрыл свои каналы в Telegram и "Макс", а также удалил страницу в соцсети "ВКонтакте". В общей сложности на этих площадках на него были подписаны порядка 15 тысяч человек. При этом без изменений остался другой telegram-канал спикера — "О футболе в Питере", посвященный футбольным событиям и другим спортивным новостям Северной столицы.

Аналогичной тактики решили придерживаться коллеги Бельского по городскому парламенту: лидер фракции ЛДПР в ЗакСе Павел Иткин, глава фракции КПРФ Ирина Иванова, Михаил Барышников, Вячеслав Бороденчик, Михаил Амосов, Всеволод Беликов, Николай Бондаренко, Валерий Гарнец, Роман Кононенко, Дмитрий Панов, Ольга Герасина и другие. Депутаты Наталия Астахова и Денис Четырбок ограничили пользователям доступ к своим официальным страницам.

Часть парламентариев предпочли не удалять страницы в мессенджерах, а "замаскировать" их. Для этого депутаты меняли названия аккаунтов, убирали из них свои имена и фамилии, заменяли фотографии профиля на абстрактные изображения. Так, депутат Андрей Алескеров сохранил сообщество в соцсети "ВКонтакте", однако переименовал его в "Весну" и закрыл для посторонних пользователей. Единоросс Анастасия Мельникова аналогичным образом сменила название сообщества на лаконичное "Группа", ограничила к нему доступ, а остальные страницы удалила.

Канал главы фракции "Справедливая Россия — За правду" Марины Шишкиной теперь называется "МАШ о Петербурге" — это отсылка к ее инициалам. Страница ее коллеги по Заксобранию, руководителя фракции "Новые люди" Дмитрия Павлова получила название "За Питер", которое легко спутать с аккаунтом депутата Андрея Малкова, переименованным во "Вперед, за Питер". Депутат Константин Чебыкин сменил название своего telegram-аккаунта на "12". Единоросс Александр Ржаненков установил на аватар сообщества герб Северной столицы и переименовал канал в "Социальную политику и здравоохранение Петербурга". Парламентарий Алексей Цивилев сначала переименовал свою страницу в "Транспорт СПб", а затем сделал ее недоступной. Депутат Елена Киселева выбрала нейтральное название "Колпинский район". Позже она также избавилась от всех публичных каналов в соцсетях.

Депутаты Антон Соловьев и Юрий Авдеев синхронно обратились к теме спорта. Первый назвал свой аккаунт "Жизнь, спорт, работа", а второй — "Спорт — ты мир". Парламентарий Андрей Рябоконь решил обойтись аббревиатурой "НФ" в названии страницы (он является представителем Общероссийского народного фронта в Петербурге). Дольше остальных в стороне оставался руководитель фракции "Единая Россия" Павел Крупник. Однако к полудню 5 августа он также изменил оформление своего telegram-аккаунта: переименовал его в "Павел Анатольевич" и убрал фотографию профиля.

Одни из самых необычных изменений произошли с аккаунтами единоросса Юрия Гладунова. Из его telegram-страницы исчезли все публикации, а сама она стала недоступна пользователям. При этом ссылка на канал, размещенная в официальном сообществе петербургского отделения "Единой России", теперь ведет на другой ресурс, также содержащий фамилию депутата в названии. Судя по информации в мессенджере, он был создан 4 августа. В нем опубликована лишь одна запись на тему криптовалюты.

Среди депутатов Госдумы от Петербурга креативом отличился парламентарий Виталий Милонов, чей канал получил новое название "Виталий выбор миллионов". Его соратник Александр Тетердинко, напротив, не стал использовать воображение и обезличил свой канал в мессенджере Telegram. Теперь он называется просто "Депутат".

"Косметический ремонт" своих социальных страниц провели и кандидаты, только собирающиеся баллотироваться в Заксобрание или федеральный парламент. Например, название канала главы отделения "Молодой Гвардии "Единой России" Александра Амелина сократилось до одной буквы Z. Похожим образом поступил вице-губернатор Владимир Омельницкий — теперь его страница в соцсетях переименована в букву V. Оба баллотируются на сентябрьских выборах от "Единой России".

Первый заместитель координатора реготделения ЛДПР Иван Есипов переименовал свой аккаунт в "Путь и жизнь", а со страницы руководителя городского отделения "Зеленых" Кристины Черемных исчезло упоминание ее фамилии.

По наблюдениям ЗАКС.Ру, представители региональных отделений "Справедливой России" и "Яблока" не стали присоединяться к массовому изменению или удалению страниц. Пока депутаты и кандидаты из других политических объединений массово уничтожали свой цифровой след, замглавы фракции "Яблоко" в ЗакСе Дмитрий Анисимов приветствовал новых подписчиков в telegram-канале.

Исключением стал кандидат от "Яблока" Дмитрий Хорзов, баллотирующийся в Государственную думу по 212-му округу и в Заксобрание по 20-му округу. Он удалил все публикации из своего telegram-канала, после чего тот стал позиционироваться как канал его сторонников, посвященный избирательной кампании.

При этом единомышленники в канале Хорзова не оставили без внимания происходящее в соцсетях и высказались по поводу исчезновения соцсетей своих политических оппонентов. Вместе с ними ситуацию решили прокомментировать петербургские депутаты и кандидаты.

Бельский и другие вышедшие на связь

Утром 5 августа о проблемах с соцсетями депутатов Заксобрания рассказал сам Бельский. Его заявление опубликовала пресс-служба городского парламента. По словам спикера, изменения стали ответом на "серию скоординированных атак" на аккаунты парламентариев и носят временный характер. Он также призвал петербуржцев ориентироваться на информацию, публикуемую на официальных ресурсах ЗакСа.

"Мы зафиксировали серию скоординированных атак на официальные аккаунты депутатов. Инциденты произошли практически одновременно и затронули сразу несколько страниц. Чтобы исключить возможность публикации злоумышленниками недостоверной информации от имени парламентариев, некоторые депутаты переименовали каналы, другие полностью ограничили доступ к этим аккаунтам", — говорится в обращении Бельского.

Соратники Бельского по партии оказались немногословны. Пресс-секретарь петербургского отделения "Единой России" Станислав Кукарцев в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру заявил, что "комментарии избыточны". Депутат Госдумы Александр Тетердинко сначала попросил связаться с ним позднее, а потом не стал отвечать на звонок корреспондента. Депутат Заксобрания Александр Ржаненков, выслушав вопрос, сообщил, что находится на заседании, и завершил разговор.

В пресс-службе петербургского отделения ЛДПР корреспонденту ЗАКС.Ру заявили, что никаких "партийных установок" по удалению страниц кандидатам не давали. В партии подчеркнули, что считают соцсети и работу кандидатов в интернете "важным инструментом общения, обратной связи и прямого диалога".

"Позиция ЛДПР остается неизменной. Мы представлены во всех социальных сетях и на всех площадках, где есть наш избиратель. Для нас это важный инструмент общения, обратной связи и прямого диалога. Никаких партийных установок, связанных с удалением или ограничением присутствия в социальных сетях, у нас нет. Руководство регионального отделения [...] продолжает работу в информационном пространстве, и мы считаем это правильным. Для нас важно, чтобы партийцы и кандидаты были там, где находится избиратель, — как на встречах во дворах и на улицах, так и в интернете", — сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе петербургского отделения ЛДПР.

В пресс-службе реготделения "Новые люди" объяснили ЗАКС.Ру, что после удаления депутатом Заксобрания Дмитрием Пановым соцсетей друзья и сторонники депутата решили его поддержать и создать для него новый аккаунт в соцсетях. По словам представителей партии, сам Панов к этому сообществу отношения не имеет — публикации якобы размещают его знакомые. На просьбу дать официальный комментарий пресс-служба реготделения НЛ ответила, что исчезновение аккаунтов стало следствием совершенной на партийцев кибератаки.

"Удаление аккаунтов депутатов городского парламента было связано с целой серией скоординированных атак на их официальные аккаунты. Мы ни в коем случае не можем подвергать опасности наших единомышленников, сторонников и избирателей, и именно поэтому я осознанно принял решение еще вчера удалить свои социальные сети", — пояснил депутат ЗакСа от "Новых людей" Дмитрий Панов.

Иную версию произошедшего озвучил депутат Заксобрания и кандидат от "Зеленых" на сентябрьских выборах Михаил Амосов. В разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру он рассказал, что давно собирался отказаться от присутствия в соцсетях, а канал в Telegram он удалил несколько дней назад. По мнению Амосова, от площадок в интернете сейчас "проблем больше, чем пользы", а вести предвыборную кампанию можно и без них — через личные встречи с избирателями, партийные мероприятия, распространение агитационных материалов и листовок. На вопрос о возможной кибератаке, о которой ранее заявил Бельский, депутат ответил, что его ситуация с этим напрямую не связана.

— Стало трудно их вести [соцсети]. Я на данном этапе решил, что они мне не нужны. По поводу ведения избирательной кампании, есть другие способы общения с избирателями: листовки, агитация на улице, встречи в приемной, традиционные способы. Там охват гораздо больше. Я уже примерно месяц или полтора не размещаю никаких постов, поэтому для меня это не нужно. На сегодня от них проблем больше, чем пользы, — заявил Амосов.

Конкуренты из других политических объединений высказались о ситуации немного более подробно. Глава реготделения СР Надежда Тихонова заявила ЗАКС.Ру, что никаких атак на ее единомышленников не происходило. Сама она считает, что это была "не очень продуманная акция", целью которой было исключить риски нахождения в соцсетях политиков любого запрещенного контента.

— Удалять страницы, полностью сносить соцсети, как это сделали представители "Единой России" и других якобы оппозиционных партий — мне это странно. Я, безусловно, прослеживаю здесь связь между арестом [Ярослава] Кострова, нашего кандидата. […] Я делаю вывод, что на страницах этих кандидатов, депутатов сложно было вычленить что-то или проверять соцсети, проще было все вырубить, — сказала Тихонова.

Замглавы фракции "Яблоко" в Заксобрании Дмитрий Анисимов в ответ на вопрос ЗАКС.Ру заявил, что работа кандидатов в публичном медиаполе является их личным решением. Сам он "чистить" свои соцсети и аккаунты в ближайшее время не планирует.

"Что касается меня лично, я ничего не удаляю и пока не собираюсь этого делать. В партии также нет никаких жестких установок кандидатам относительно того, как управлять своими личными каналами и аккаунтами, главное, чтобы это не противоречило закону и программе партии", — написал Анисимов.

Другой участник событий, который также изменил название и оформление своего telegram-канала, рассказал "Ротонде" о звонке из Москвы с просьбой отвязать аккаунты в соцсетях. Собеседник издания отметил, что ему сообщили лишь о необходимости принять дополнительные меры безопасности перед выборами из-за риска угроз. Причин такой предосторожности он не знает. Сам он, как и Тихонова, связал происходящее с давлением на кандидатов и привел в пример случаи с недопуском к участию в выборах общественника Ярослава Кострова и депутата Заксобрания Ленобласти Ивана Апостолевского.

Цифровой след избирательной кампании

Проблемы с содержанием публикаций в соцсетях уже стали причинами разбирательств и потери статуса кандидатов в ходе текущей избирательной кампании. В начале июля Смольнинский районный суд признал руководителя фракции КПРФ в Заксобрании Ленобласти Ивана Апостолевского виновным в демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ). Спустя несколько дней Ленинский районный суд арестовал по этой статье лидера движения "Центральный район за комфортную среду обитания" и бывшего кандидата "Справедливой России" в ЗакС Петербурга Ярослава Кострова. Оба политика получили по 10 суток ареста. Согласно законодательству, привлечение к ответственности по этой статье запрещает баллотироваться на выборах любого уровня в течение года. Костров и Апостолевский подали апелляционные жалобы на постановления судов, однако Городской суд оставил решения нижестоящих инстанций в силе.

Несмотря на административное наказание, Апостолевский и Костров попытались продолжить участие в кампании. После отбытия ареста лидер фракции КПРФ подал документы в территориальную избирательную комиссию для выдвижения по Сосновоборскому одномандатному округу №21 в Госдуму. Позже он сообщил, что комиссия отказалась принимать документы и не допустила его до участия в выборах.

Ситуация с Костровым развивалась иначе. Его успели зарегистрировать кандидатом "Справедливой России" по единому избирательному округу в петербургский парламент за несколько часов до задержания и составления административного протокола. В реготделении СР ранее заявляли ЗАКС.Ру, что после ареста общественник сохраняет статус кандидата и остается в общегородском списке объединения. Однако позднее на заседании Горизбиркома регистрация Кострова была аннулирована.

Еще одним примером снятия с выборов стала отмена регистрации главы МО "Северный" и кандидата "Новых людей" Юрия Куликова. Действующий депутат городского парламента Михаил Амосов, который хочет переизбраться в городской парламент под флагом "Зеленых", подал в отношении муниципала иск в Горсуд. Оба политика выдвигались по одномандатному округу №6.

Поводом для иска стала публикация Куликова от 14 июля, посвященная его регистрации на выборы. Муниципал разместил видеоролик, посвященный началу избирательной кампании, в которой несколько секунд звучала композиция void исполнителя isq. Куликов не указал правообладателя музыкального сопровождения. Сторона Амосова на суде заявила, что "зажигательная и яркая" мелодия занимает большую часть видео и ее использование нарушает требования законодательства об интеллектуальной собственности в период агитации. В итоге суд удовлетворил иск об отмене регистрации муниципала.

До этого ТИК №11 уже выносила Куликову предупреждение из-за другой публикации. Речь шла о фотографии, на которой кандидат позировал с табличкой с надписью "Сила в любви" на мероприятии, посвященном старту кампании "Новых людей". Как отмечал ЗАКС.Ру, Куликов был не единственным участником этой съемки. Фотография с якобы несогласованной агитацией также была выложена в соцсетях.

На фоне судебных споров из-за публикаций в интернете реготделение "Единой России" рекомендовало своим кандидатам осторожнее вести публичные страницы в преддверии выборов. По словам замруководителя исполкома реготделения партии Сергея Григорьева, за активностью единороссов в интернете следят около семи специалистов.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру