Горсуд отказал кандидату от ЛДПР в отмене регистрации "яблочника" Хорзова

Петербургский Городской суд на заседании 5 августа не стал отменять регистрацию кандидатом Дмитрия Хорзова, выдвинутого "Яблоком" на выборы в Законодательное собрание по 20-му избирательному округу, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Истцом по делу выступил соперник "яблочника" по округу представитель ЛДПР Владимир Осмоловский.

Хорзов и Осмоловский в суд не явились. Ответчиком по иску выступила Территориальная избирательная комиссия №19 — ее в суде представлял председатель Андрей Пашкин. Хорзов числится как заинтересованное лицо по иску. Его интересы в суде представлял юрист Александр Кобринский.

В своем иске Осмоловский просил признать незаконной и отменить регистрацию "яблочника". Претензии у него возникли к представленной последним справке об отсутствии вкладов, наличности и ценностей в иностранных банках. Документ датируется 27 июня, между тем документы в ТИК Хорзов принес лишь 15 июля. По версии Осмоловского, в промежутке между двумя датами "яблочник" был способен открыть счета в иностранных банках или же приобрести зарубежные финансовые инструменты, так что справка Хорзова не доказывает отсутствие у него зарубежных активов.

Представитель истца отметил, что ранее у комиссии возникли претензии к поданным Хорзовым бумагам. "Яблочник" исправил недочеты, однако не представил более свежую справку об отсутствии зарубежных активов, уточнил выступавший. Также он заявил о якобы имеющихся нарушениях в порядке выдвижения Хорзова. "Яблоко" представило список кандидатов по одномандатным округам, а не отдельные решения по каждому из них, сообщил представитель Осмоловского и прибавил, что это может не соответствовать требованиям к документам о выдвижении претендентов на выборы. Также он усомнился в праве депутата ЗакСа Ольги Штанниковой заверять список кандидатов своей подписью.

С заявлением о нарушениях при выдвижении Хорзова не согласился Кобринский, который попросил прокомментировать суть претензий. Как выяснилось, его оппонент счел нарушением то, что в названии списка "яблочников" не на том месте располагалось слово "выдвинутых". Судья удивилась такой дотошности.

Представитель ТИК вопрос о регистрации кандидата оставил на усмотрение суда. По его словам, в пакете документов Хорзова были недочеты, но он их исправил. Возможность регистрации выдвиженца с июньской справкой об отсутствии иностранных активов вызвала споры в комиссии, сообщил он и добавил, что проблему сочли устранимой. Председатель теризбиркома Пашкин заявил, что Хорзов "не посчитал возможным и нужным" исправить проблемы в документе.

Кобринский заявил, что Хорзов иск не признает. Он признал, что Хорзов должен был представить справку об отсутствии иностранных активов, после чего его следовало проверить. Сама дата выдачи справки роли не играет, поскольку для участия в выборах кандидат в любом случае должен отказаться от зарубежных счетов, отметил он, ссылаясь на решение Верховного суда.

Прокурор заявила, что подписание справки 27 июня не должно повлечь отказ в регистрации Хорзова кандидатом. Доводы истца она посчитала избыточными.

Двумя днями ранее ЗАКС.Ру писал, что Осмоловский подал иск в конце июля. Сам Хорзов был зарегистрирован 24 июля. Также он выдвигался в ЗакС в составе общегородского списка "Яблока", однако Горизбирком не стал регистрировать список. Партия обжаловала решение в Городском суде.

Ранее Горсуд отменил регистрацию на выборы в ЗакС по одномандатному округу главы МО "Северный" Юрия Куликова по иску депутата городского парламента Михаила Амосова. В этом случае поводом для иска стало использование Куликовым музыкальной композиции в видеоролике, посвященном его регистрации кандидатом. Отметим, что Куликов остается кандидатом в Заксобрание по списку "Новых людей".

На этой неделе Горсуд оставил без изменений отказы в регистрации Дмитрия Гинтовта ("Новые люди") и выдвинутых от "Справедливой России" Артема Хамитова, Александры Смолиной и Дмитрия Рогинкина. В то же время суд удовлетворил иски кандидата от "Новых людей" Дмитрия Маслова и выдвиженки от СР Ирины Тумановой, которые оспаривали отказы ТИК в регистрации на выборы.

Выборы в ЗакС назначены на 20 сентября, голосование по ним будет идти три дня. Одновременно пройдут выборы в Государственную думу, МО "Автово" и довыборы в три муниципалитета Петербурга.

Андрей Казарлыга / Фото: Дмитрий Хорзов