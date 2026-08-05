Кандидат от СР Королева обжаловала отказ в регистрации на выборы в Горсуде

Петербургский Городской суд зарегистрировал иск экс-депутата МО "Большая Охта" Манефы Королевой, выдвинутой на выборы депутатов Законодательного собрания от "Справедливой России", сообщила 5 августа объединенная пресс-служба городских судов. Королева обратилась в суд с целью признать незаконным и отменить решение ТИК №44 об отказе в регистрации кандидата на выборы в городской парламент. Судебное заседание состоится в пятницу, 7 августа.

Теризбирком принял решение об отказе в регистрации выдвиженки из-за отсутствия письменного уведомления о том, что Королева не хранит деньги в зарубежных банках и не пользуется иностранными финансовыми инструментами. Как утверждает истец, этот документ предоставили в ТИК 15 июля, член рабочей группы якобы принял его.

"По мнению истца, у комиссии отсутствовали правовые основания для отказа в регистрации, в связи с чем оспариваемое решение является незаконным", - заявили в пресс-службе судов.

Напомним, Теризбирком отказал Королевой в регистрации 24 июля. Она собиралась баллотироваться по одномандатному округу №7. На участие в выборах по этому округу зарегистрированы Лилиана Стрельцова от ЛДПР, Всеволод Беликов от "Единой России", Анна Рузайкина от "Новых людей" и Игорь Осипенко от КПРФ. Баллотироваться по одномандатному округу №7 также собирался Платон Васильев от "Яблока", но ему отказали в регистрации.

Несколькими днями ранее другой кандидат на выборы в городской парламент от "Справедливой России" Дмитрий Рогинкин обжаловал в Горсуде решение ТИК №45 об отказе в регистрации претендента. Причиной для отказа Рогинкину стало неодновременное предоставление информации об изменениях в документах.

Также представители партии "Яблоко" 4 августа подали административный иск с требованиями признать незаконными решения Горизбиркома и Центризбиркома об отказе в регистрации списка кандидатов на выборы в Заксобрание. Иск "яблочников" рассмотрят в Горсуде.

Выборы депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово" пройдут в Петербурге в сентябре. Кроме того, в трех муниципалитетах состоятся дополнительные выборы.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру