Экс-мундепу МО "Большая Охта" Королевой отказали в регистрации на выборы в ЗакС

Территориальная избирательная комиссия № 44 отказала 24 июля в регистрации кандидату в депутаты Законодательного собрания от "Справедливой России", бывшему депутату МО "Большая Охта" Манефе Королевой, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. В беседе с ЗАКС.Ру Манефа заявила, что планирует обжаловать решение теризбиркома в суде. Она собиралась баллотироваться по одномандатному округу № 7.

Королева сообщила ЗАКС.Ру, что причиной отказа в регистрации стало отсутствие в пакете документов справки об отсутствии иностранных финансовых активов. При этом, по словам кандидата, во время подачи документов она вела аудиозапись, на которой перечислила все поданные бумаги, в том числе и эту справку. Королева полагает, что документ потерялся уже после передачи в комиссию. Ее доводы при рассмотрении вопроса о регистрации учитывать не стали. В итоге ТИК отказал Королевой в регистрации.

Политик сообщила, что подала жалобу на действия сотрудников ТИК, в частности, на председателя избиркома Светлану Нефедову. Текст обращения есть в распоряжении ЗАКС.Ру. В жалобе кандидат утверждает, что при приеме документов сотрудники комиссии исключили из перечня поданных бумаг письменное уведомление об отсутствии иностранных финансовых активов, а в описи вместо него указали другой документ. В подтверждение своих доводов Королева приложила расшифровку аудиозаписи, сделанной во время подачи документов. Согласно записи, кандидат называла членам комиссии передаваемые бумаги, в том числе финансовый отчет.

Экс-муниципал собиралась выдвигаться в округе № 7, частично расположенном в Красногвардейском, Центральном и Калининском районах. На этой территории планируют соперничать депутат Заксобрания Всеволод Беликов ("Единая Россия"), Игорь Осипенко (КПРФ), Платон Васильев ("Яблоко"), Анна Рузайкина ("Новые люди") и Лилиана Стрельцова (ЛДПР). Статус зарегистрированного кандидата уже получили Беликов и Рузайкина. В ТИК № 44 сегодня также состоялось заседание по вопросу регистрации Васильева и Осипенко. Судя по повестке в разделе анонсов заседаний, комиссия решила отказать в регистрации кандидату от "Яблока".

В 2019 году Королеву избрали депутатом муниципального совета МО "Большая Охта" от партии "Справедливая Россия". В 2024 году Королева пыталась переизбраться на новый срок, однако ей дважды отказали в регистрации на выборах. Сначала ТИК сослался на отсутствие в справке о депутатском статусе словосочетания "муниципальный совет", хотя документ был подготовлен аппаратом местного совета. Горизбирком тогда признал, что такой недостаток не может служить основанием для отказа в регистрации. После повторного рассмотрения теризбирком вновь отказал кандидату, указав уже на технические ошибки в сведениях об образовании и ИНН.

Королева родилась в Республике Коми в 1978 году. В 2002 году окончила Сыктывкарский государственный университет. Сейчас она работает куратором центра защиты прав граждан в Петербурге.

В регистрации также отказали кандидатам от "Справедливой России" Ирине Тумановой и Александре Смолиной, сообщила Королева. Они планировали баллотироваться по округам № 2 и № 20 соответственно. По словам главы Горизбиркома Максима Мейксина, комиссия начнет рассматривать первые жалобы кандидатов на действия ТИК на следующей неделе.

Екатерина Гусева / Фото: Манефа Королева