Кандидату "Яблока" Костику отказали в регистрации на выборы в ЗакС

Территориальная избирательная комиссия № 48 вечером 23 июля отказала в регистрации на выборы в Законодательное собрание Петербурга кандидату "Яблока", юристу Антону Костику, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе регионального отделения партии. Костик собирался баллотироваться в городской парламент по одномандатному округу № 21 в Московском районе.

Костик получил уведомление о недостатках в документах вечером 19 июля. Теризбирком указал на отсутствие справки с основного места работы и уведомления об отсутствии иностранных финансовых активов. Впоследствии, по словам кандидата, оба документа удалось найти, а также исправить замечание комиссии в финансовом отчете. После этого ТИК указал на другие основания для отказа в регистрации.

В беседе с ЗАКС.Ру Костик сообщил, что одной из причин для отказа стал документ об отсутствии иностранных счетов от 27 июня. Эту бумагу Костик повторно предоставил в теризбирком при подаче документов для регистрации кандидатом. В комиссии сочли, что на бумаге нужно было проставить более позднюю дату.

Второй причиной для отказа послужило наличие у Костика паев "Сбербанка" ("Управляющая компания "Первая") и Т-Банка. По словам кандидата, в составе этих фондов есть иностранные ценные бумаги, однако после введения санкций операции с паями оказались заблокированы, из-за чего он не может ни продать их, ни каким-либо образом распорядиться ими. В подтверждение своих слов Костик приложил к документам две справки, согласно которым совершение сделок с этими активами невозможно.

Сам Костик в беседе с ЗАКС.Ру отметил, что похожая ситуация сложилась и у других кандидатов, и у иных политический объединений. Он считает, что вопрос о регистрации кандидатов, имеющих заблокированные иностранные активы, которые они не могут ликвидировать в добровольном порядке, требует особого подхода и анализа. Корреспонденту ЗАКС.Ру он сообщил, что дальнейшие действия по обжалованию решения ТИК намерен обсудить с электоральными юристами партии.

— Мне сложно самому перспективы [обжалования решения] оценить, насколько это будет эффективно. [...] Если будут какие-то минимальные перспективы, что это можно оспорить, я готов оплатить все пошлины и подать иск. Самостоятельно без указания штаба и наших электоральных юристов я никакие действия осуществлять не планирую, — заявил Костик.

"Яблоко" также выдвинуло Костика кандидатом в депутаты Государственной думы. Он собирается выдвигаться по Волховскому одномандатному округу № 114. Помимо Костика по избирательному округу № 21 в Заксобрание баллотируются депутат Заксобрания Андрей Малков (ЛДПР), Наталья Авдеева ("Зеленые"), Геннадий Денисов (КПРФ), Кирилл Казаченко ("Единая Россия"), Михаил Ковалев ("Новые люди") и Артем Хамитов ("Справедливая Россия"). Сейчас статус зарегистрированного кандидата получили только Малков, Казаченко и Денисов. Сегодня ТИК № 48 планирует вопрос о регистрации Ковалева.

Костик родился в Ленинграде в 1990 году. В 2013 году он закончил СПбГУ. Работает юристом и состоит в Адвокатской палате Петербурга.

Выборы состоятся 20 сентября 2026 года. Голосование по ним продлится три дня, стартовав с 18 сентября. Одновременно в эти даты пройдут выборы депутатов Госдумы и МО "Автово". В МО "Новоизмайловское", МО "Красненькая речка" и МО "Оккервиль" теризбиркомы назначили довыборы.

Екатерина Гусева / Фото: Антон Костик