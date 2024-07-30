Манефе Королевой вновь отказали в регистрации на выборы в МО "Большая Охта"

Территориальная избирательная комиссия №44 во второй раз отказалась регистрировать действующего депутата Манефу Королеву на выборах в МО "Большая Охта", сообщила лидер петербургского отделения "Справедливой России - За правду" Надежда Тихонова в своем Telegram-канале. Заседание ТИК состоялось 30 июля.

Тихонова заявила, что партия намерена обжаловать решение ТИК в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Что именно стало поводом для отказа - не сообщается.

Ранее ТИК уже пытался снять Королеву с выборов из-за отсутствия словосочетания "муниципального совета" в справке о ее депутатском статусе, которую выдали кандидатке в муниципалитете. Горизбирком после жалобы муниципала отменил решение ТИК и обязал пересмотреть решение.

Константин Леньков / Фото Telegram-канал Надежды Тихоновой