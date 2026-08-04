Милюта воздержался от признания вины по делу о взятках

Депутат Законодательного собрания Олег Милюта не стал говорить о своем отношении к выдвинутому против него обвинению в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Еще один фигурант дела, экс-глава Колпинского района Юлия Логвиненко, признала факт получения денег, но заявила, что они расходовались на нужды района. Заявления прозвучали 4 августа в Колпинском районном суде на первом заседании по существу дела.

— Признаю, что денежные средства получала. Денежные средства расходовались на район, услуг и покровительства я не оказывала, — заявила Логвиненко, отвечая на вопрос судьи о признании вины.

В свою очередь, Милюта не стал однозначно выражать отношение к выдвинутому обвинению.

— Я воздержусь пока от комментариев, — заявил Милюта, имея в виду намерение высказаться в ходе допроса.

На заседании прокурор огласила обвинительное заключение по делу. Милюте, Логвиненко и экс-главе местной администрации МО "Город Колпино" Дмитрию Кохно (дело которого выделено в отдельное производство) вменяется получение взяток от генерального директора АО "Автодор" за помощь с заключением государственных и муниципальных контрактов на уборку территорий района и за общее покровительство.

По версии следствия, в период с июля по ноябрь 2024 года Милюта предложил Логвиненко и Кохно схему с получением взяток от главы "Автодора" Андрея Исаева, на что те согласились. Он же будто бы предложил еще одному фигуранту дела Олегу Лапотко стать посредником в передаче денег от Исаева. Отметим, что Лапотко также судят отдельно от Милюты и Логвиненко, он и Кохно заключили досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием.

Как зачитала прокурор, Логвиненко должна была обеспечивать заключение госконтрактов, ускоренное перечисление средств "Автодору" и отсутствие претензий к выполненным работам на территории района, а Кохно — непосредственно в Колпино. Сумма взяток соответствовала 10% от размера ежемесячных выплат компании по контрактам с районной администрацией и 15% от выплат по муниципальным контрактам.

Сами взятки якобы передавались ежемесячно с конца декабря 2024 года и затем распределялись между участниками схемы. Их сумма составляла четко определенные доли от средств, перечислявшихся "Автодору" за выполнение работ. Фигурантов задержали в рамках оперативно-разыскных мероприятий 25 июня при передаче взяток.

Общая сумма полученных фигурантами взяток могла составить 10,23 млн рублей, зачитала представитель государственного обвинения. Деньги передавались ежемесячно после перечисления средств на счета "Автодора", продолжила она. В обвинительном заключении говорится, что всего с декабря 2024 по конец июля 2025 года Милюта мог получить 3,4 млн рублей, Кохно — 3,5 млн, а Логвиненко — 3,33 млн рублей.

Следующее заседание по делу состоится 6 октября. На нем планируют приступить к допросу свидетелей по делу.

Напомним, Милюта уже более года находится в СИЗО. Логвиненко находится под домашним арестом.

Милюта — не единственный депутат ЗакСа седьмого созыва, привлеченный к уголовной ответственности. Так, с ноября 2024 года в Калининском районном суде длится процесс над Еленой Раховой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ей вменяют участие в схеме с фиктивным трудоустройством сотрудников в среднюю школу №619. Трое других обвиняемых вину признали, Рахова признала ее частично. В конце июня защита парламентария ходатайствовала о возвращении дела в прокуратуру, посчитав недоказанной вину депутата. Суд просьбу отклонил.

Еще одним фигурантом уголовного дела стал теперь уже бывший депутат Александр Малькевич, ему вменили участие в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) бюджетных средств на телеканале "Санкт-Петербург", который он прежде возглавлял. Малькевич сложил полномочия в апреле и отправился в зону СВО. Там он находится в составе подразделения спецназа "Ахмат". В конце мая суд по ходатайству защиты дело в отношении экс-парламентария приостановил.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру