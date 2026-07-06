Суд не вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении Раховой

Калининский районный суд 6 июля отклонил поданное на предыдущем заседании ходатайство защиты депутата Законодательного собрания Елены Раховой о возвращении уголовного дела в прокуратуру, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Парламентария и трех сотрудниц школы № 619 судят по делу о найме "мертвых душ". Защита Раховой считает ее вину недоказанной.

Против удовлетворения ходатайства выступил представитель гособвинения. Он критически отозвался о представленных доводах защиты и заявил, что оснований для возвращения дела прокурору не имеется.

— Ходатайство адвоката Омельченко оставить без удовлетворения, — приняла решение судья Оксана Демяшева.

О сути ходатайства защиты ЗАКС.Ру писал в конце июня. Просьбу подала адвокат Раховой Светлана Омельченко. Она выразила мнение, что следствию не удалось доказать причастность депутата к вменяемому ей преступлению. В связи с этим она ходатайствовала о возвращении дела в прокуратуру.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Раховой длится с ноября 2024 года, ей вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме нее, по делу проходят бывший директор школы № 619 Ирина Байкова и ее сотрудницы Екатерина Коледина и Наталья Пустильник.

По версии следствия, в период с 2009 по 2023 год они фиктивно трудоустроили несколько сотрудников, которые фактически свои обязанности не исполняли. Общая сумма нанесенного ущерба составляет около 24 млн рублей. Сотрудницы школы признали вину, но уточнили, что тратили деньги не на себя, а на обеспечение работы учебного заведения. По их словам, средства расходовались в том числе на покупку подарков для детей, в том числе для учеников подшефной школы в Мариуполе. Рахова вину признала частично.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру