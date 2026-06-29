Депутат Рахова просит вернуть ее дело в прокуратуру

Защита депутата Заксобрания Петербурга Елены Раховой просит суд вернуть дело в прокуратуру, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Соответствующее ходатайство адвокат обвиняемой в мошенничестве Светлана Омельченко заявила на заседании Калининского районного суда 29 июня. Представители депутата уверены, что следствие не доказало причастность их доверителя к трудоустройству "мертвых" душ в школу №619 Калининского района. Раховой и другим фигурантам вменяют ущерб образовательному учреждению на сумму не менее 24,2 млн рублей с 2009 по 2023 год.

– Обвинение Раховой Е.А. [...] ничем не подтверждено, противоречиво, бездоказательно и полностью опровергается не только доказательствами защиты, но и обстоятельствами, установленными по делу органом предварительного расследования, – объявила адвокат Омельченко.

Адвокат отметила, что в материалах дела не упоминается участие Раховой в ряде эпизодов фиктивного трудоустройства. Рахова в суде заявляла ранее, что в 2009 году к ней обратился гражданский муж Григорий Колотов с вопросом о возможном трудоустройстве дочери его знакомой. После этого Рахова передала его просьбу сотрудникам школы и больше не возвращалась к этой теме. Банковскую карту она лично от работника школы не получала. Согласно показаниям свидетеля, карточку передали Колотову.

Рахова частично признала вину в части трат с карты одной из "мертвых душ". Депутат и ранее не исключала, что могла пользоваться банковскими картами, оформленными на фиктивных работников – они с гражданским мужем пользуются картами друг друга. Карточки хранились в одном месте, и Рахова не подозревала, что одна из них "преступная".

– Он [Колотов] положил [карту] туда же, где лежали все наши карты. Очень много карт вообще без имени и фамилии. Я любую могла взять и любой пользоваться, – сказала Рахова.

Директор школы Ирина Байкова, ее заместитель Екатерина Коледина и руководитель отдела кадров Наталья Пустильник полностью признали вину, но объяснили, что все полученные средства тратили на нужды школы. Сейчас все трое продолжают работать в школе №619.

Суд рассматривает уголовное дело в отношении депутата Раховой и сотрудников школы с осени 2024 года. По версии следствия, фигуранты трудоустроили в штат учебного заведения несколько человек, которые фактически не выполняли свою работу, но получали зарплату в период с 2009 по 2023 год. Банковские карты при этом находились в распоряжении сотрудников обвиняемых. Следком полагает, что ущерб бюджету школы, финансируемой городом, составил около 24 млн рублей.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру