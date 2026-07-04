Суд над экс-главой МО "Смольнинское" Ранковым стартует в понедельник

Смольнинский районный суд в понедельник, 6 июля, начнет рассматривать уголовное дело в отношении экс-главы МО "Смольнинское" Григория Ранкова, обратил внимание ЗАКС.Ру. Бывшему муниципалу вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК).

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год Ранков и некие сотрудники муниципалитета фиктивно трудоустроили уборщицу. За это время она получила выплаты на общую сумму в 2,35 млн рублей. С этих средств уплатили свыше 500 тысяч рублей налогов и взносов. Ущерб муниципальному бюджету составил не менее 2,85 млн рублей.

Силовики также считают, что Ранков премировал сотрудников МО "Смольнинское", после чего забирал часть выплат. По данным следствия, с 2014 по 2024 год он мог получить не менее 1,18 млн рублей.

Экс-главу муниципалитета задержали в январе 2026 года. Ему предъявили обвинение и отправили под домашний арест. До этого в сентябре 2025 года силовики провели обыски в МО "Смольнинское". Их интересовала хозяйственно-экономическая деятельность муниципалитета в 2021–2024 годах. Тогда Ранков фигурировал в уголовном деле в качестве свидетеля.

Ранков возглавлял МО "Смольнинское" десять лет, с 2014 по 2024 год. После выборов 2019 года он не вошел в состав совета депутатов, однако ему удалось сохранить пост главы — депутаты нового созыва не смогли согласовать кандидатуру его преемника. В 2024 году Ранков вновь попытался получить мандат, но проиграл выборы. В сентябре 2025 года он возглавил школу № 28 в Калининском районе. После задержания и назначения домашнего ареста Ранкова уволили с поста директора.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру