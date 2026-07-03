Главу "Ленспецстроя" приговорили к 8 годам колонии за растрату средств дольщиков

Октябрьский районный суд приговорил генерального директора компании "Ленспецстрой" Дмитрия Астафьева к 8 годам и 10 месяцам заключения в исправительной колонии общего режима по статье о растрате (ст. 160 УК), сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Фигуранту также выписали штраф в размере 800 тысяч рублей. Астафьева признали виновным в растрате свыше 216 млн рублей, полученных от дольщиков. Также приговор по делу выслушали сотрудники Астафьева Елена Остроух и Сергей Иванов.

Уголовное дело в отношении Астафьева, Остроух и Иванова зарегистрировали в мае 2022 года. Преступные действия глава компании "Ленспецстрой" совершал с ноября 2013 года по ноябрь 2017 года. Астафьев также возглавлял ООО "Леноблстрой" и ООО "Леноблспецстрой".

Пособников гендиректора "Ленспецстроя" также судили по статье о растрате. Остроух и Иванову назначили пять лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, фигуранты выплатили дольщикам почти 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Имущество Астафьева, Остроух и Иванова арестовано.

Компанию "Ленспецстрой" основали в 2002 году. Она занималась строительством жилых комплексов в Приморском и Курортном районах Петербурга, а также в Ленинградской области.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру