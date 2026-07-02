Экс-сотрудник полиции Сентемов выслушал приговор за избиение мужчины

Дзержинский районный суд Петербурга 2 июля приговорил бывшего заместителя начальника полиции УМВД Центрального района Руслана Сентемова к лишению свободы на 3,5 года условно по делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Испытательный срок будет длиться два года. Также фигуранту запретили работать в правоохранительных органах в течение года и 10 месяцев.

Суд установил, что 28 сентября 2024 года Сентемов при исполнении служебных обязанностей вытащил задержанного из автомобиля и избил без законных оснований. Бывший сотрудник полиции бил пострадавшего по лицу и ушам. Задержанный находился в наручниках и не мог сопротивляться.

"Сентемов вину признал, пояснил суду, что фактические обстоятельства соответствует действительности, указав, что не находился 28.09.2024, в ночное время, при исполнении должностных обязанностей", - сообщили в пресс-службе судов.

Кроме того, фигурант добровольно выплатил 100 тысяч рублей пострадавшему для компенсации морального вреда.

Накануне СМИ писали, что прокуратура требовала лишить Сентемова свободы на четыре года. Представители надзорного ведомства учли, что у фигуранта есть несовершеннолетние дети.

Бывшего сотрудника полиции задержали в октябре 2024 года. По данным следователей, инцидент произошел в магазине на Миллионной улице. СМИ писали, что конфликт случился из-за продажи алкоголя в ночное время.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру