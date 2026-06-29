Экс-мундеп Данишевский выслушал приговор за организацию незаконной миграции

Бывший депутат МО "Город Колпино" Виктор Данишевский по совокупности приговоров осужден на семь лет колонии общего режима по делу об организации незаконной миграции (п. а ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и организации превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 33 — пп. в, е ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Также ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей и запретили работать на госслужбе в течение трех лет. Решение вынес Смольнинский районный суд 29 июня.

Данишевскому вменялось создание и руководство преступной организацией для массовой постановки нелегальных мигрантов на учет в нежилых помещениях. В состав группы входили его знакомые из разных юридических организаций. Как установил суд, вместе им удалось обеспечить постановку на учет не менее 150 тысяч иностранцев в период с января 2018 по октябрь 2022 года. Регистрировали приезжих в нежилых помещениях, при этом фактически они там не проживали. Принимающей стороной выступали юридические организации, "якобы оказывающие услуги по временному размещению лиц, за вознаграждение не менее 2 500 рублей". Также 51,2 тысячи мигрантов получили трудовые патенты, плата за оформление составляла 23,2 тысячи рублей.

Помимо Данишевского, приговор выслушали еще 17 фигурантов уголовного дела. По совокупности приговоров Аскер Коков получил 6,5 лет колонии со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Коков и Данишевский в ноябре 2025 года были приговорены к четырем и пяти годам колонии соответственно по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Прочие подсудимые получили от двух лет условно до четырех лет реального лишения свободы. Суд оправдал всех фигурантов, обвинявшихся в организации преступного сообщества или участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), не увидев в их действиях состава преступления. Это коснулось, в частности, и Данишевского. За всеми ними признали право на реабилитацию в этой части.

Данишевский был депутатом пятого и шестого созыва муниципального совета МО "Город Колпино". Оба раза он был избран от "Единой России", впервые это произошло в 2014 году. Возглавлял Федерацию смешанного боевого единоборства (ММА) Ленинградской области. В октябре 2022 года

Данишевский был арестован по делу о незаконной миграции и создании преступного сообщества.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру