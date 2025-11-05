Экс-депутату Колпино Данишевскому дали 5 лет за хищение 180 млн рублей

Городской суд Петербурга 5 ноября приговорил бывшего депутата МО "Колпино" Виктора Данишевского к 5 годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Суд установил, что Данишевский вместе с другими фигурантами дела обманным путем получил 180,4 млн рублей от знакомого программиста, который занимался разработкой приложений и сайтов на тему криптовалюты. В схеме участвовали сотрудники правоохранительных органов. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Данишевский в декабре 2021 года вступил в сговор с Аскером Коковым ради обмана потерпевшего. Муниципал привлек к делу сотрудников правоохранительных органов Казбека Хейшхо и Айдимира Айдуева. Им заявили, что потерпевший якобы причастен к противоправной деятельности. При этом Данишевский рассказал полицейским, что потерпевший должен ему денег.

Позже Хейшхо и Айдуев провели в отношении потерпевшего незаконные оперативно-розыскные мероприятия, а также сообщили ему о якобы имеющихся основаниях для уголовного дела. Затем Коков и Данишевский сообщили предпринимателю, что якобы могут повлиять на решение правоохранительных органов о непривлечении его к ответственности. Для этого они предложили дать взятку.

"Получив 180 446 690.20 рублей, обратили их в свою пользу", – говорится в сообщении Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Позже депутат Данишевский и Коков потребовали от потерпевшего еще 20 млн рублей или 200 тысяч долларов. Закончить начатое им не удалось, поскольку их задержали по другому уголовному делу. В октябре 2022 года Данишевского вместе с другими фигурантами арестовали по делу об организации незаконной миграции.

Кокову назначили 4 года колонии общего режима. Хейшхо и Айдуеву — 3,5 и 3 года соответственно с запретом работать в правоохранительных органах. Также суд удовлетворил гражданский иск о компенсации материального и морального ущерба на суммы 180 446 690,2 рублей и 500 000 рублей. Данишевскому также запретили в течение двух лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Другое уголовное дело в отношении Данишевского рассматривают в Смольнинском районном суде с марта 2025 года. По делу о незаконной миграции также проходят еще 17 человек.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру