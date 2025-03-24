Экс-мундеп Данишевский проведет под арестом еще полгода

Смольнинский районный суд оставил на шесть месяцев в СИЗО бывшего депутата МО "Город Колпино" Виктора Данишевского, передает 24 марта корреспондент ЗАКС.Ру. Фигурант обвиняется в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), в соучастии в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и в организации незаконного въезда иностранцев на территорию страны (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Вместе с ним судят еще 17 человек, обвиняемых в организации или участии в преступном сообществе и в организации незаконной миграции.

Помимо бывшего муниципала, в СИЗО содержатся Аскер Коков и Музаффар Шарипов. Назначенная прочим фигурантам мера пресечения не связана с нахождением под стражей.

В начале заседания судья уточнила, что оно будет посвящено сугубо рассмотрению вопроса о мере пресечения для участников процесса, а также определению даты следующего заседания. Прокурор ходатайствовала о продлении обвиняемым ранее назначенной меры пресечения сроком на шесть месяцев, а равным образом о продлении наложенного на имущество ареста. Данишевский против этого не возражал. В отличие от него, Коков и Шарипов просили о смягчении назначенной меры.

Рассмотрев ходатайства, судья решила удовлетворить ходатайство прокурора и продлила всем подсудимым назначенные им меры пресечения сразу на полгода. В удовлетворении просьб о смягчении меры подсудимым было отказано. Таким образом, Данишевский останется в СИЗО до 10 сентября включительно.

Следующее заседание по делу состоится 4 апреля.

По версии следствия, обвиняемые могут быть причастны к постановке на миграционный учет по подложным документам более 150 тысяч иностранцев в период с марта 2020 по октябрь 2022 года. Задержание Данишевского произошло в конце октября 2022 года, с тех пор он находится под стражей. Во время нахождения в СИЗО он безуспешно пытался добиться свидания с супругой.

"Путем электронной и прямой подачи документов в органы по вопросам миграции о постановке и снятии с миграционного учета, в специально созданных соучастниками хостелах, фигуранты обеспечили постановку на учет более 150 тысяч иностранных граждан", — полагают в СК.

Следствие считает, что в числе привлеченных к участию в преступной схеме оказался бывший заместитель начальника УВМ ГУ МВД России. Всего в ходе расследования было проведено более 80 обысков, также около 150 свидетелей были допрошены. На имущество обвиняемых наложили арест на сумму свыше 128 млн рублей.

Днем ранее стало известно об объявлении в розыск бывшего начальника управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Алексея Васильева. Он проходит по делу о взятке (ст. 290 УК РФ), однако глава СК Александр Бастрыкин распорядился проверить бывшего силовика на возможную причастность к организации незаконной миграции.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру