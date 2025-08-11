ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 11 августа 2025, 13:55

Поводом для протокола на политолога Гельмана стали публикации в Telegram-канале

фото ЗакС политика Поводом для протокола на политолога Гельмана стали публикации в Telegram-канале

Профессору университета Хельсинки, бывшему сотруднику Европейского университета в Петербурге Владимиру Гельману вменяют несколько публикаций в его личном Telegram-канале, в которых, по мнению силовиков, содержались материалы, дискредитирующие Вооруженные силы России. На прошлой неделе в Василеостровский районный суд поступили материалы административного дела о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). 

Как рассказали ЗАКС.Ру в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, в протоколе на политолога упоминается семь публикаций, в которых он рассуждал о специальной военной операции. Сейчас, канал Гельмана недоступен. Посты были размещены в период с июня по сентябрь 2022 года. Поиском спорных материалов занимались сотрудники ФСБ. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что на политолога Гельмана составили административный протокол по статье о дискредитации армии. Ему может грозить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. В карточке дела нет отметки, принято ли дело к проивзодству. Также не назначена дата заседания. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


