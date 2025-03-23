Экс-начальника петербургского УСБ ГУ МВД объявили в розыск

Бывший начальник управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Алексей Васильев находится в розыске, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 23 марта. Экс-силовик проходит по делу о взятке (ст. 290 УК РФ), но глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить его и на возможную причастность к организации незаконной миграции.

В пресс-службе ведомства заявили, что публикации о вероятной противоправной деятельности Васильева в сфере организации пребывания мигрантов распространялись в интернете. В связи с этим Бастрыкин поручил и. о. главы петербургского ГСУ СК Олегу Бобкову доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении фигуранта "и установленных обстоятельствах с учетом озвученной в публичном пространстве информации". Кроме того, по решению главы СК РФ дело должно быть передано в Главное следственное управление.

Алексей Васильев был уволен из органов внутренних дел в январе 2022 года. Тогда сообщалось, что кадровые перестановки стали результатом московской проверки. В петербургском ГУ МВД Васильев проработал три года — с мая 2019 года. До этого служил в УВД по ЮАО ГУ МВД России.

Напомним, на следующей неделе петербургский суд приступит к рассмотрению по существу уголовного дела об организации незаконной миграции в отношении бывшего депутата МО "город Колпино" Виктора Данишевского и еще 17 фигурантов.

фото ЗАКС.Ру