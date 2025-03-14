Суд начнёт рассматривать дело экс-мундепа о незаконной миграции 24 марта

Смольнинский районный суд Петербурга 24 марта проведет заседание по избранию меры пресечения фигурантам уголовного дела об организации незаконной миграции, которые, по версии следствия, смогли легализовать более 150 тысяч иностранцев, обратил внимание ЗАКС.Ру. Дату первого судебного заседания суд определил 14 марта. Всего на скамье подсудимых окажутся 18 человек, среди которых бывший депутат МО "Город Колпино" Виктор Данишевский. Последний является создателем преступного сообщества, полагает следствие. Ему вменяют сразу три статьи Уголовного кодекса: о создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), о соучастии в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и об организации незаконного въезда иностранцев на территорию страны (ч. 2 ст. 322.1 УК). Остальных будут судить за участие в преступном сообществе и организации миграции.

Данишевский ждал начала судебного следствия почти 2,5 года. Он находится в следственном изоляторе с осени 2022 года. Следствие считает, что Данишевский, будучи депутатом, с марта 2020 года по октябрь 2022 года создал преступное сообщество по изготовлению подложных документов о постановке на миграционный учет иностранных граждан. Также в схеме фигурирует бывший заместитель начальника УВМ ГУ МВД России - в отношении него дело вынесено в отдельное производство. Следком передал материалы дела в суд 11 марта.

В правоохранительных органах рассказывали, что за время следствия в Петербурге было проведено более 80 обысков и опрошено свыше 150 свидетелей. Все инострнные граждане, которые могли воспользоваться услугами обвиняемых, утратили свой легальный статус.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру