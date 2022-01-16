Ещё два полковника уволились из полиции Петербурга: оба приехали вслед за Плугиным

Ротации в петербургском главке продолжаются: заявления об увольнении написали ещё два полковника полиции, приехавшие в город на Неве вслед за нынешним руководителем регионального ГУ МВД Романом Плугиным, делится 47news.

Рапорты об отставке подали замглавы Управления экономической безопасности, полковник Алексей Кузяев и начальник оперативно-розыскной части УЭБ, полковник Вячеслав Казаков. Перед увольнением оба беседовали с начальством.

В заявлениях обоих полковников написано об отставке по собственному желанию, однако, по информации 47news, ушли они отнюдь не поэтому.

На прошлой неделе, напомним, ряды петербургской полиции покинули глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции, полковник Евгений Ульянов и его заместитель полковник Смирнов, а также руководитель управления собственной безопасности, полковник Алексей Васильев. Всех уволили с формулировкой "в связи с нарушениями условий контракта".

Напомним, что 11 января "Фонтанка" сообщала о ряде кадровых перестановок в региональном управлении МВД, случившихся после декабрьской московской проверки. Различные санкции коснулись 18 сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.