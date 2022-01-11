В ГУ МВД по Петербургу прошли кадровые перестановки после визита московских коллег

В ходе совещания, которое прошло утром 11 января в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в управлении произошёл ряд кадровых перестановок: как утверждает "Фонтанка", ротации предшествовала проверка из Москвы.

Так, глава Красносельского УМВД Денис Данилевич отныне будет руководить Кронштадтским ОМВД.

С инспекцией столичные силовики приезжали к петербургским коллегам в декабре прошлого года. Ещё до того, как она была завершена, руководитель регионального главка Роман Плугин подписал приказ о должностных санкциях для 18 сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Кроме того, напомним, в конце ноября 2021 года своего поста лишился начальник управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексей Семёнов: сообщалось, что причиной отставки послужил затянувшийся конфликт с Плугиным.