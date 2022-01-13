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Новости 14:48

РБК: Начальников двух управлений петербургского главка МВД отправили в отставку

фото ЗакС политика РБК: Начальников двух управлений петербургского главка МВД отправили в отставку

Из ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уволили главу управления экономической безопасности и противодействия коррупции Евгения Ульянова и главу управления собственной безопасности Алексея Васильева, сообщает РБК со ссылкой на свой источник, близкий к силовикам. Еще раньше информация об этом появилась в Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ".

Отставки, как утверждает собеседник, де-факто состоялись еще перед Новым годом, вскоре после проверки из Москвы.

"Проверку проводили после жалобы предпринимателя на сотрудников управления, которые осуществили ряд незаконных действий в проектном офисе одной из коммерческих компаний", - уточнил он.

Напомним, что 11 января "Фонтанка" сообщала о ряде кадровых перестановок в региональном управлении МВД, случившихся после декабрьской московской проверки. Различные санкции коснулись 18 сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.


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