РБК: Начальников двух управлений петербургского главка МВД отправили в отставку

Из ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уволили главу управления экономической безопасности и противодействия коррупции Евгения Ульянова и главу управления собственной безопасности Алексея Васильева, сообщает РБК со ссылкой на свой источник, близкий к силовикам. Еще раньше информация об этом появилась в Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ".

Отставки, как утверждает собеседник, де-факто состоялись еще перед Новым годом, вскоре после проверки из Москвы.

"Проверку проводили после жалобы предпринимателя на сотрудников управления, которые осуществили ряд незаконных действий в проектном офисе одной из коммерческих компаний", - уточнил он.

Напомним, что 11 января "Фонтанка" сообщала о ряде кадровых перестановок в региональном управлении МВД, случившихся после декабрьской московской проверки. Различные санкции коснулись 18 сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.